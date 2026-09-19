नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने अपने लंबे और सफल अंतरराष्ट्रीय करियर के दौरान सामना किए गए सबसे मुश्किल खिलाड़ियों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। अलग-अलग देशों से सबसे कठिन प्रतिद्वंद्वी चुनने के दौरान कमिंस ने भारत के लिए विराट कोहली या रोहित शर्मा का नाम नहीं लिया। उन्होंने चेतेश्वर पुजारा को अपने करियर का सबसे मुश्किल भारतीय बल्लेबाज बताया।

कमिंस ने पुजारा को बताया सबसे मुश्किल भारतीय

पैट कमिंस से हाल ही में एक बातचीत के दौरान अलग-अलग देशों से उनके करियर में सामना किए गए सबसे मुश्किल खिलाड़ियों के नाम पूछे गए। भारत के लिए ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने चेतेश्वर पुजारा को चुना।

कमिंस ने पुजारा की बल्लेबाजी की तारीफ करते हुए उनकी दृढ़ता और लंबे समय तक क्रीज पर टिके रहने की क्षमता का जिक्र किया। उन्होंने कहा, 'भारत के लिए मैं पुजारा का नाम लूंगा। उन्हें आउट करना बेहद मुश्किल है। यह ऐसा है जैसे हजारों कागज के टुकड़ों से धीरे-धीरे काटना। अगर वह चाहे तो मैं 100 डॉट गेंदें खेलने के लिए भी तैयार हूं। वह आपको कोई मौका नहीं देगा।'

पुजारा की बल्लेबाजी ने गेंदबाजों को किया परेशान

कमिंस के मुताबिक पुजारा के खिलाफ गेंदबाजी करना इसलिए मुश्किल था क्योंकि वह लंबे समय तक क्रीज पर टिके रह सकते थे। वह गेंदबाजों को लगातार डॉट गेंदों के जरिए दबाव में रखते थे और अपना विकेट आसानी से नहीं देते थे। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ने पुजारा की इस शैली को 'हजारों कागज के टुकड़ों से धीरे-धीरे काटने' जैसा बताया। कमिंस के अनुसार, पुजारा के खिलाफ गेंदबाज को धैर्य बनाए रखना पड़ता था क्योंकि वह आसानी से आक्रामक शॉट खेलने का मौका नहीं देते थे।

पाकिस्तान के लिए सईद अजमल का नाम चुना

पाकिस्तान से सबसे मुश्किल प्रतिद्वंद्वी के रूप में कमिंस ने पूर्व स्पिनर सईद अजमल को चुना। उन्होंने अजमल की गेंदबाजी को अनोखा बताते हुए एक मजेदार किस्सा भी साझा किया। कमिंस ने कहा, 'पाकिस्तान के लिए सईद अजमल। वह अपनी तरह के इकलौते गेंदबाज थे। एक बार मैं पारी में आखिरी गेंद खेलने के लिए क्रीज पर आया। सईद अजमल ने गेंद डाली और मैंने सोचा, यह क्या हुआ? मैं क्लीन बोल्ड हो गया। मैंने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था।'

इन दिग्गजों को भी कमिंस ने चुना

पैट कमिंस ने भारत और पाकिस्तान के अलावा कई अन्य देशों से भी अपने करियर के मुश्किल प्रतिद्वंद्वियों के नाम बताए। इंग्लैंड के लिए उन्होंने एलिस्टेयर कुक, दक्षिण अफ्रीका के लिए एबी डिविलियर्स, न्यूजीलैंड के लिए ब्रेंडन मैकुलम, श्रीलंका के लिए तिलकरत्ने दिलशान और वेस्टइंडीज के लिए क्रिस गेल को चुना। कमिंस की इस पूरी सूची में केवल ऐसे खिलाड़ी शामिल थे, जो अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं।

पुजारा का शानदार टेस्ट करियर

चेतेश्वर पुजारा ने पिछले साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था। उन्होंने भारत के लिए 103 टेस्ट मैच खेले और 43.60 की औसत से 7,195 रन बनाए। उनके नाम टेस्ट क्रिकेट में 19 शतक और 35 अर्धशतक दर्ज हैं। पुजारा ने भारत के लिए पांच वनडे मैच भी खेले, जिनमें उन्होंने 51 रन बनाए। हालांकि सीमित ओवरों में उनका करियर लंबा नहीं रहा, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में वह भारतीय बल्लेबाजी क्रम के महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में शामिल रहे।

ऑस्ट्रेलिया का अगला दौरा दक्षिण अफ्रीका

पैट कमिंस की ऑस्ट्रेलियाई टीम अब दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर जाएगी, जहां दोनों टीमों के बीच तीन वनडे और तीन टेस्ट मैच खेले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में सफेद गेंद का क्रिकेट खेल चुका है, लेकिन 2018 की घटना के बाद यह उसका पहला रेड-बॉल दौरा होगा। फिलहाल ऑस्ट्रेलियाई टीम जिम्बाब्वे में तीन वनडे मैचों की सीरीज खेल रही है। कमिंस दक्षिण अफ्रीका में होने वाली वनडे सीरीज के लिए टीम से जुड़ेंगे। इसके बाद दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज 9 अक्टूबर से शुरू होगी।

कमिंस ने अपने करियर के कई दिग्गजों का किया जिक्र

पैट कमिंस ने अपने करियर में कई महान बल्लेबाजों और खिलाड़ियों का सामना किया है। इसके बावजूद भारत से सबसे कठिन प्रतिद्वंद्वी चुनते समय उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा के बजाय चेतेश्वर पुजारा का नाम लिया। पुजारा की रक्षात्मक तकनीक, धैर्य और लंबे समय तक क्रीज पर टिके रहने की क्षमता ने कमिंस जैसे तेज गेंदबाज को भी प्रभावित किया। यही वजह है कि उन्होंने पुजारा को भारत के सबसे मुश्किल खिलाड़ियों में से एक के तौर पर चुना।