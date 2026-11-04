पेरिस: रिकॉर्ड सात बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच ने पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट में शानदार वापसी करते हुए पहले दौर का मुकाबला जीत लिया। खराब शुरुआत के बावजूद दुनिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी जोकोविच ने वैलेंटीन वैचेरोट को तीन सेट तक चले मुकाबले में 6-7 (5), 7-5, 6-1 से हराया।

जोकोविच ने शानदार वापसी कर दर्ज की जीत

24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन जोकोविच को मुकाबले के पहले सेट में हार का सामना करना पड़ा। हालांकि, उन्होंने दूसरे सेट में वापसी करते हुए मुकाबले को 7-5 से अपने नाम किया। इसके बाद निर्णायक सेट में जोकोविच ने पूरी तरह दबदबा बनाया और 6-1 से जीत दर्ज कर अगले दौर में जगह बनाई।

जोकोविच अपने करियर का 103वां खिताब जीतने की कोशिश में हैं। इस उपलब्धि के साथ वह रोजर फेडरर के 103 खिताबों के रिकॉर्ड की बराबरी कर सकते हैं। पुरुष टेनिस में सबसे ज्यादा 109 खिताब जीतने का रिकॉर्ड जिमी कॉनर्स के नाम है।

बेन शेल्टन और टेलर फ्रिट्ज ने भी दर्ज की जीत

टूर्नामेंट में तीसरी वरीयता प्राप्त बेन शेल्टन ने कैमरन नॉरी को सीधे सेटों में 6-3, 6-4 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया।वहीं, 11वीं वरीयता प्राप्त टेलर फ्रिट्ज ने बेंजामिन बोंजी को 3-6, 6-3, 6-4 से हराकर जीत हासिल की।

होल्गर रूने और मोइज़ कौमे को मिली हार

अन्य मुकाबलों में फ्रांस के मोइज़ कौमे को नूनो बोर्गेस ने 6-3, 6-1 से हराया। वहीं, 2022 के चैंपियन होल्गर रूने को 12वीं वरीयता प्राप्त टॉमी पॉल के खिलाफ 5-7, 4-6 से हार का सामना करना पड़ा। इस तरह पेरिस मास्टर्स में जोकोविच की जीत के साथ टूर्नामेंट में रोमांचक मुकाबलों का सिलसिला जारी है।