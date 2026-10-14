नई दिल्ली: जापान के आइची-नागोया में 18 अक्टूबर से शुरू होने वाले पैरा एशियन गेम्स के लिए भारतीय दल को मंजूरी मिल गई है। खेल मंत्रालय ने 166 खिलाड़ियों को भारतीय दल में शामिल करने की स्वीकृति दी है। वहीं, पैरा शूटिंग कोच जय प्रकाश नौटियाल को दल से हटा दिया गया है। यह फैसला चयन प्रक्रिया को लेकर खिलाड़ियों के विरोध और विवाद के बीच आया है।

विवादों के बीच कोच पर कार्रवाई

पैरा शूटिंग कोच जय प्रकाश नौटियाल पर चयन मानदंडों का पालन नहीं करने और चयन के बदले कथित तौर पर अनुचित लाभ मांगने के आरोप लगे थे। इन आरोपों के बाद कई निशानेबाजों ने भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। खिलाड़ियों ने कोच को हटाने और आरोपों की जांच कराने की मांग की थी। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि को स्थापित तथ्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

जीवन एल राय को मिली जिम्मेदारी

जय प्रकाश नौटियाल की जगह अनुभवी राष्ट्रीय कोच जीवन एल राय को भारतीय दल में शामिल किया गया है। खिलाड़ियों ने खेल मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात कर अपनी शिकायतें भी रखी थीं। इससे पहले, दल के विदाई समारोह के दौरान भी विरोध की स्थिति बनी थी। चयन प्रक्रिया को लेकर निशानेबाजों और साइकिलिस्टों की नाराजगी के बीच मंत्रालय ने खिलाड़ियों की अंतिम सूची को मंजूरी दी है।

भारतीय दल में कुल 275 सदस्य

पैरा एशियन गेम्स के लिए भारतीय दल में 166 खिलाड़ी शामिल होंगे। इनके अलावा 94 टीम अधिकारी और सहयोगी स्टाफ तथा 15 अन्य दलकर्मी होंगे। इस तरह प्रतियोगिता में भारत की कुल भागीदारी 275 सदस्यों की होगी। भारतीय दल 10 खेलों में अपनी चुनौती पेश करेगा।

पैरा एथलेटिक्स में सबसे बड़ा दल

भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स के खिलाड़ियों की संख्या सबसे ज्यादा है। इस स्पर्धा में कुल 62 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिनमें 46 पुरुष शामिल हैं। एथलेटिक्स टीम के साथ 36 सहयोगी स्टाफ सदस्य भी होंगे। विश्व चैंपियनशिप में पदक जीत चुकी दृष्टिबाधित धाविका सिमरन भी भारतीय टीम का हिस्सा हैं।

पिछले पैरा एशियन गेम्स में भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन

भारत ने पिछले पैरा एशियन गेम्स में कुल 108 पदक जीते थे। इनमें 27 स्वर्ण, 32 रजत और 49 कांस्य पदक शामिल थे। एथलेटिक्स ने 53 पदकों के साथ सबसे बड़ा योगदान दिया था, जिसमें 17 स्वर्ण पदक थे। वहीं, बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ियों ने 21 पदक जीते थे।

इस बार पदकों की संख्या बढ़ाने पर नजर

पिछले संस्करण में पहली बार भारत ने पैरा एशियन गेम्स में 100 पदकों का आंकड़ा पार किया था। अब भारतीय दल की कोशिश इस प्रदर्शन को और बेहतर बनाने की होगी। खिलाड़ियों की मंजूरी के साथ कोचिंग स्टाफ में किए गए बदलावों के बाद टीम की तैयारियां अहम होंगी। जापान में होने वाले इस टूर्नामेंट में भारत की नजरें पदक तालिका में मजबूत प्रदर्शन पर रहेंगी।