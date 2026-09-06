दुबई : दुबई में महिला एशिया कप के लीग-स्टेज मैच में भारत के हाथों शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान टीम के मेंटर वहाब रियाज ने कहा कि उनकी टीम अभी भी ट्रॉफी जीतने की प्रबल दावेदार है। अपना 200वां T20I मैच खेल रही पाकिस्तान की टीम लय हासिल करने के लिए संघर्ष करती दिखी। भारत ने स्पिन गेंदबाजी से उन पर दबाव बनाया और उन्हें T20I के सबसे कम स्कोर 55 रन पर ऑलआउट कर दिया। हालांकि कप्तान फातिमा सना (3/17) ने शुरुआती तीन विकेट लेकर पाकिस्तान की ओर से संघर्ष किया, लेकिन भारत ने आसानी से 56 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही भारत ने महिला एशिया कप 2026 में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा और ग्रुप ए में शीर्ष स्थान बनाए रखा।

हार के बाद रियाज ने पत्रकारों से कहा, 'मेरा मानना ​​है कि हमारी टीम के सभी खिलाड़ी बहुत कुशल हैं और उन्हें बस खुद पर भरोसा करने की जरूरत है। हमारा अगला मैच हांगकांग के खिलाफ है। हम वापस जाकर चर्चा करेंगे कि भारत के खिलाफ हमने क्या गलतियां कीं। हम वही गलतियां नहीं दोहराएंगे। मुझे अभी भी विश्वास है कि पाकिस्तान इस एशिया कप में ट्रॉफी जीतने के लिए सबसे अच्छी टीम है क्योंकि यहां के हालात हमारे अनुकूल हैं।'

पूर्व कप्तान सना मीर ने महिला एशिया कप के लिए टीम में बड़े पैमाने पर बदलाव करने और सात खिलाड़ियों को बाहर रखने के लिए पाकिस्तान टीम प्रबंधन की आलोचना की थी। हालांकि, रियाज ने ऐसी आलोचनाओं को खारिज करते हुए कहा कि बाहर किए गए खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे और भविष्य को ध्यान में रखते हुए नए चेहरों को शामिल करने के लिए बदलाव किए गए थे।

रियाज ने कहा, 'सना मीर की अपनी राय है। उस राय से मेरा कोई लेना-देना नहीं है। हमने भविष्य को ध्यान में रखते हुए बदलाव किए हैं। जो खिलाड़ी पहले खेल रहे थे, उन्होंने कई विश्व कप और एशिया कप खेले हैं, लेकिन हमें नतीजे नहीं मिल रहे थे। इसलिए नए चेहरों के साथ आगे बढ़ने और आने वाले टूर्नामेंटों के लिए टीम तैयार करने के मकसद से नई लड़कियों को शामिल करने का समय आ गया था।'

उन्होंने आगे कहा, 'सवाल यह नहीं है कि हमने किसे पीछे छोड़ा। हमें हकीकत देखनी होगी। जो लड़कियां बाहर की गईं, वे बिल्कुल भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थीं। मुझे लगता है कि नई लड़कियों को शामिल करके हमने सही कदम उठाया है।' सिर्फ दो पॉइंट के साथ ग्रुप स्टेज से बाहर होने की कगार पर खड़ी पाकिस्तान की टीम सोमवार को हांगकांग के खिलाफ वापसी करने की कोशिश करेगी।