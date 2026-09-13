डरबन: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज से पहले दक्षिण अफ्रीका को बड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज ओटनील बार्टमैन बाएं हैमस्ट्रिंग में चोट के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह डुआन जेनसन को टीम में शामिल किया गया है।

क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने रविवार को जानकारी दी कि डुआन जेनसन 19 सितंबर को डरबन में टीम से जुड़ेंगे। इसी दौरान वह अपने भाई और दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर मार्को जेनसन के साथ भी टीम कैंप में शामिल होंगे।

24 सितंबर से शुरू होगी वनडे सीरीज

दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 24 सितंबर से डरबन में खेला जाएगा। बार्टमैन की चोट ने सीरीज से पहले दक्षिण अफ्रीकी टीम की गेंदबाजी योजनाओं को प्रभावित किया है। बार्टमैन इस सीरीज से बाहर होने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। इससे पहले तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा भी हैमस्ट्रिंग की समस्या के कारण वनडे सीरीज से बाहर हो चुके हैं।

टेस्ट सीरीज में रबाडा की उपलब्धता पर बाद में फैसला

कगिसो रबाडा को वनडे सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है, लेकिन क्रिकेट साउथ अफ्रीका उनकी टेस्ट सीरीज में भागीदारी को लेकर बाद में फैसला करेगा। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज 9 अक्टूबर से शुरू होगी। रबाडा फिलहाल अपनी हैमस्ट्रिंग चोट से उबरकर टेस्ट सीरीज के लिए फिट होने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी उपलब्धता पर अंतिम निर्णय टेस्ट सीरीज के करीब लिया जाएगा।

तेंबा बावुमा की वापसी

दक्षिण अफ्रीका ने पिछले सप्ताह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम का ऐलान किया था। यह टीम लगभग पूरी ताकत वाली टीम है, जिसमें नियमित कप्तान तेंबा बावुमा की वापसी हुई है। इसके अलावा अनुभवी बल्लेबाज डेविड मिलर और क्विंटन डी कॉक को भी टीम में शामिल किया गया है। टीम में गेराल्ड कोएत्जी की भी वापसी हुई है, जिन्होंने अपना पिछला वनडे मुकाबला 2023 वनडे विश्व कप में खेला था।

रबाडा की जगह गेराल्ड कोएत्जी को मौका

गेराल्ड कोएत्जी को कगिसो रबाडा की जगह टीम में शामिल किया गया है। रबाडा के वनडे सीरीज से बाहर होने के बाद दक्षिण अफ्रीका को तेज गेंदबाजी विभाग में एक अतिरिक्त विकल्प की जरूरत थी। कोएत्जी ने 2023 विश्व कप के बाद दक्षिण अफ्रीका के लिए कोई वनडे मुकाबला नहीं खेला है। अब उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में अपनी वापसी को यादगार बनाने का मौका मिलेगा।

डिवाल्ड ब्रेविस टीम का हिस्सा नहीं

आक्रामक बल्लेबाज डिवाल्ड ब्रेविस को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे टीम में जगह नहीं मिली है। वह टेस्ट सीजन की तैयारी कर रहे हैं और इस दौरान प्रथम श्रेणी क्रिकेट में हिस्सा लेंगे। वहीं, एडेन मार्करम पहले वनडे के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। वह सीरीज के दूसरे और तीसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीकी टीम का हिस्सा बनेंगे।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की वनडे टीम: तेंबा बावुमा (कप्तान), डुआन जेनसन, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, गेराल्ड कोएत्जी, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी जॉर्जी, ब्योर्न फोर्टुइन, मार्को जेनसन, केशव महाराज, क्वेना मफाका, एडेन मार्करम, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स.