क्राइस्टचर्च: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज से पहले कप्तान श्रेयस अय्यर ने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की प्लेइंग 11 में जगह को लेकर अहम बयान दिया है। अय्यर के मुताबिक, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन बतौर सलामी बल्लेबाज लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में सूर्यवंशी के लिए फिलहाल अंतिम एकादश में जगह बनाना आसान नहीं होगा।

अभिषेक और सैमसन की शानदार फॉर्म

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले से पहले श्रेयस अय्यर ने कहा कि भारतीय टीम के नियमित ओपनर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अय्यर ने कहा, 'यह महत्वपूर्ण है कि वैभव सूर्यवंशी जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में हमेशा खुश रहें।'

उन्होंने आगे कहा, 'वह बहुत युवा हैं और उनके पास आगे काफी मौके होंगे। ऐसा नहीं है कि उन्हें सीधे अंतिम एकादश में जगह मिल जाएगी, क्योंकि हमारे सलामी बल्लेबाज लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने विश्व कप जीता है।'

21 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में केवल आठ मुकाबले खेले

वैभव सूर्यवंशी को इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम में चुना गया था। इसके बाद भारत ने कुल 21 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले, जिनमें सूर्यवंशी केवल आठ मैचों में मैदान पर उतरे। इसकी प्रमुख वजह शीर्ष क्रम में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन का लगातार अच्छा प्रदर्शन रहा है।

युवा बल्लेबाज को सीमित अवसर मिलने के बावजूद टीम प्रबंधन उनके अनुभव और विकास पर ध्यान दे रहा है। आगामी न्यूजीलैंड दौरा उनके लिए विदेशी परिस्थितियों को समझने और भविष्य की अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों के लिए तैयारी करने का अवसर हो सकता है।

एशियाई खेलों में सूर्यवंशी के लिए बदला गया था बल्लेबाजी क्रम

एशियाई खेलों के दौरान वैभव सूर्यवंशी को पारी की शुरुआत करने का मौका दिया गया था। उस समय संजू सैमसन तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे थे। इससे पता चलता है कि टीम परिस्थितियों और खिलाड़ियों की जरूरत के अनुसार बल्लेबाजी क्रम में बदलाव कर सकती है।

हालांकि, न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी सीरीज में सूर्यवंशी को अंतिम एकादश में मौका मिलेगा या नहीं, यह टीम संयोजन और मुकाबले की जरूरतों पर निर्भर करेगा। अय्यर ने स्पष्ट किया कि युवा खिलाड़ी को आगे अवसर मिलेंगे, लेकिन फिलहाल टीम के नियमित ओपनरों के प्रदर्शन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

विदेशी परिस्थितियों का अनुभव सूर्यवंशी के लिए होगा फायदेमंद

श्रेयस अय्यर का मानना है कि न्यूजीलैंड जैसे देशों में खेलने से वैभव सूर्यवंशी को वहां की पिचों और परिस्थितियों को समझने में मदद मिलेगी। इससे वह भविष्य के विदेशी दौरों के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकेंगे। साथ ही, इन परिस्थितियों में खेलने का अनुभव दूसरे युवा खिलाड़ियों के भी काम आ सकता है।

अय्यर ने कहा, 'जब भी वह विदेश दौरे पर आएंगे, तो उन्हें इस तरह की पिचों पर खेलने का अच्छा अंदाजा हो जाएगा। अगली बार जब वह विदेशी दौरे पर आएंगे, तो पूरी तरह तैयार होंगे और पहली बार यहां आने वाले खिलाड़ियों के साथ अपना अनुभव भी साझा कर सकेंगे।'

न्यूजीलैंड की तेज पिचों पर खुद को ढालना होगा

न्यूजीलैंड की परिस्थितियां भारतीय बल्लेबाजों के लिए अलग चुनौती पेश कर सकती हैं। वहां की पिचों पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलने की संभावना रहती है, जबकि ठंडा मौसम भी खिलाड़ियों के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। घरेलू मैदानों पर सपाट पिचों पर खेलने के बाद भारतीय टीम को इन परिस्थितियों में अपनी रणनीति के अनुसार बदलाव करना होगा।

अय्यर ने कहा, 'यहां की परिस्थितियां तेज गेंदबाजों के लिए अनुकूल हैं। ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां पूरी तरह अलग हैं। हम इंग्लैंड में खेले थे और वहां हमारी बल्लेबाजी को देखकर विकेट तैयार किए गए थे।'

उन्होंने कहा, 'किसी भी दिन विकेट कैसा होगा, यह कोई नहीं जानता। इसलिए हम जल्द से जल्द खुद को यहां के माहौल में ढालने की कोशिश करेंगे। अच्छे अभ्यास सत्र के बाद हर खिलाड़ी को अपनी रणनीति तैयार करने का अंदाजा हो जाएगा।'

अपनी बल्लेबाजी पोजिशन पर भी अय्यर ने दिया बड़ा बयान

श्रेयस अय्यर ने अपनी बल्लेबाजी पोजिशन को लेकर भी स्पष्ट किया कि वह किसी खास नंबर पर खेलने के लिए जोर नहीं देंगे। उनका मानना है कि टीम की जरूरत और मैच की स्थिति के अनुसार बल्लेबाजी क्रम में लचीलापन जरूरी है। ऐसे में वह जरूरत पड़ने पर किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं।

अय्यर ने कहा, 'यह परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। मैं किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी कर सकता हूं। यह उस समय मैच की स्थिति पर निर्भर करेगा।'