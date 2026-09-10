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एजबेस्टन: इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन ने पाकिस्तान के खिलाफ एजबेस्टन में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के पहले दिन इतिहास रच दिया। साइम अयूब को आउट करते ही रॉबिन्सन ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 100 विकेट पूरे किए। इसके साथ ही उन्होंने 112 साल में 100 या उससे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाजों के बीच सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी औसत के मामले में जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़ दिया।

साइम अयूब बने रॉबिन्सन के 100वें शिकार

पाकिस्तान की पारी के पहले ही ओवर में ओली रॉबिन्सन ने साइम अयूब के खिलाफ LBW की अपील की और अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया। अयूब ने DRS लिया और फैसला पलट गया। हालांकि, अगले ही ओवर में रॉबिन्सन ने फिर अयूब को LBW आउट कर दिया। अयूब 10 गेंदों का सामना कर खाता खोले बिना पवेलियन लौटे और रॉबिन्सन के 100वें टेस्ट शिकार बने।

19.23 का शानदार गेंदबाजी औसत

100 टेस्ट विकेट पूरे करने के साथ रॉबिन्सन ने गेंदबाजी औसत के मामले में भी बड़ी उपलब्धि हासिल की। पहले दिन लंच तक उनके नाम 101 टेस्ट विकेट हो चुके थे और उनका गेंदबाजी औसत 19.23 था। 100 या उससे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाजों में यह सातवां सर्वश्रेष्ठ औसत है।

पिछले 100 सालों में टेस्ट बॉलिंग का सबसे अच्छा औसत

19.34 - ओली रॉबिन्सन (100 विकेट)*
19.79 - जसप्रीत बुमराह (234 विकेट)
20.39 - जॉनी वार्डले (102 विकेट)
20.53 - एलन डेविडसन (186 विकेट)
20.94 - मैल्कम मार्शल (376 विकेट)

 

बुमराह को भी छोड़ा पीछे

100 या उससे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाजों में 20 से कम का औसत रखने वाले रॉबिन्सन और जसप्रीत बुमराह ही दो गेंदबाज हैं। भारतीय तेज गेंदबाज बुमराह ने अब तक 234 टेस्ट विकेट लिए हैं और उनका गेंदबाजी औसत 19.79 है। रॉबिन्सन ने 19.23 के औसत के साथ उन्हें पीछे छोड़ दिया है।

पहले दिन के पहले सत्र की समाप्ति तक रॉबिन्सन के नाम 101 विकेट थे। टेस्ट क्रिकेट में उनके करियर का गेंदबाजी औसत कुल मिलाकर 14वां सर्वश्रेष्ठ है।

24 टेस्ट में 100 विकेट

ओली रॉबिन्सन ने 24 टेस्ट मैचों में 100 विकेट पूरे किए। इस मामले में उन्होंने टोनी लॉक की बराबरी की है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 100 टेस्ट विकेट तक पहुंचने वाले इंग्लैंड के केवल चार अन्य गेंदबाजों ने उनसे कम मैचों में यह उपलब्धि हासिल की है।

रॉबिन्सन का प्रदर्शन खास तौर पर टेस्ट क्रिकेट में प्रभावशाली रहा है और उनका 19.23 का औसत प्रथम विश्व युद्ध के बाद टेस्ट क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी औसत है।

पहले सत्र में पाकिस्तान पर भारी पड़े रॉबिन्सन

पहले दिन के शुरुआती सत्र में रॉबिन्सन ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने आठ ओवर डाले, जिसमें तीन मेडन रहे। इस दौरान उन्होंने सिर्फ नौ रन दिए और दो विकेट अपने नाम किए।

अपने पांचवें ओवर में रॉबिन्सन ने अब्दुल्ला शफीक को भी पवेलियन भेजा। उनकी गेंद ने सीम लेकर बाहर की ओर मूव किया, जिससे शफीक के बल्ले का किनारा लगा। गली में डैन लॉरेंस ने नीचे झुककर शानदार कैच लपका।

पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर बिखरा

रॉबिन्सन के अलावा जोफ्रा आर्चर ने दो विकेट और जोश टंग ने तीन विकेट लेकर पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दीं। लंच के समय तक पाकिस्तान की टीम 23 ओवर में 100 रन पर सात विकेट गंवा चुकी थी। पहले सत्र में इंग्लैंड के गेंदबाजों ने पाकिस्तान के बल्लेबाजी क्रम को पूरी तरह दबाव में रखा।