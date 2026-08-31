भुवनेश्वर (ओडिशा) : ओडिशा क्रिकेट में एक और रोमांचक अध्याय शुरू होने वाला है। ओडिशा टी20 लीग CM ट्रॉफी की वापसी हो रही है जिसमें छह टीमें कटक के मशहूर बाराबती स्टेडियम में 20 से 29 सितंबर तक खिताब के लिए मुकाबला करेंगी। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इस टूर्नामेंट का नाम CM ट्रॉफी रखा गया है। यह नाम ओडिशा में क्रिकेट और खेलों के विकास और प्रचार-प्रसार के प्रति मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के विजन और समर्थन को दर्शाता है। यह टूर्नामेंट राज्य के उभरते हुए क्रिकेटरों को बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का एक शानदार मौका देगा।

ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों की मौजूदगी में ट्रॉफी का अनावरण किया गया जिससे टूर्नामेंट के दूसरे संस्करण की औपचारिक शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम में OCA के अध्यक्ष पंकज लोचन मोहंती, संयुक्त सचिव प्रभात भोल, कोषाध्यक्ष विकास प्रधान और एपेक्स काउंसिल सदस्य प्रताप चंद्र प्रधान शामिल हुए। इसमें भाग लेने वाली 6 टीमें कटक पैंथर्स, भुवनेश्वर टाइगर्स, राउरकेला स्टीलर्स, क्योंझर माइनर्स, पुरी टाइटन्स और संबलपुर वॉरियर्स हैं। 17 मैचों वाले इस टूर्नामेंट से पहले 6 सितंबर को खिलाड़ियों का ड्राफ्ट होगा।

पिछले संस्करण में कटक पैंथर्स चैंपियन बनी थी। अब ये छह टीमें उसी मुकाबले को आगे बढ़ाते हुए नए सीजन में ट्रॉफी जीतने की कोशिश करेंगी। ओडिशा के युवा क्रिकेटरों के लिए यह लीग राज्य के सबसे मशहूर स्टेडियमों में से एक कटक के बाराबती स्टेडियम में फ्लडलाइट्स के नीचे प्रतिस्पर्धी टी20 क्रिकेट खेलने का मौका देगी।

अनुभवी खिलाड़ियों, कोचों और फ्रेंचाइजी के सहयोग से उम्मीद है कि यह टूर्नामेंट युवाओं को मैच का बहुमूल्य अनुभव हासिल करने और अपने करियर में आगे बढ़ने में मदद करेगा। टूर्नामेंट के बारे में बात करते हुए ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पंकज लोचन मोहंती ने कहा, 'ओडिशा टी20 लीग CM ट्रॉफी राज्य में क्रिकेट इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। हमारा ध्यान न केवल एक कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट आयोजित करने पर है, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने पर भी है जहां युवा खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकें, सीख सकें और आगे बढ़ सकें। हम चाहते हैं कि ओडिशा के टैलेंटेड क्रिकेटरों को अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी एक्सपोजर मिले।'

यह लीग ओडिशा के खिलाड़ियों को ज्यादा पहचान दिलाने पर भी काफी जोर देगी। बाराबती स्टेडियम में खेले जाने वाले मैचों के बड़े दर्शकों तक प्रसारण के साथ, युवाओं को राज्य के बाहर के स्काउट्स और टीमों का ध्यान खींचने का मौका मिलेगा। 17 मैचों का यह टूर्नामेंट पूरी तरह से 20 से 29 सितंबर तक बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा और आखिरी दिन महिलाओं का एक एग्जिबिशन मैच भी होगा।

छह फ्रैंचाइजी, 17 कॉम्पिटिटिव मैचों और अपनी छाप छोड़ने के लिए उत्सुक युवा क्रिकेटरों के साथ ओडिशा टी20 लीग CM ट्रॉफी सिर्फ एक घरेलू टी20 प्रतियोगिता से कहीं ज्यादा होने का वादा करती है। यह ओडिशा की अगली पीढ़ी के लिए बड़े सपने देखने, दबाव में प्रदर्शन करने और खेल के उच्चतम स्तर पर मौकों की ओर अपने पहले कदम बढ़ाने का एक प्लेटफॉर्म होगा।