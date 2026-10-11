झांसी: 16वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 के डिवीजन ‘बी’ और ‘सी’ के मुकाबलों का आगाज झांसी में हुआ। टूर्नामेंट के पहले दिन कई मुकाबलों में गोलों की बरसात देखने को मिली, जबकि कुछ मैचों में टीमों के बीच कड़ी टक्कर भी हुई। हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा ने हॉकी उत्तराखंड को 18-1 से हराकर दिन की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। वहीं, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और जम्मू-कश्मीर की टीमों ने भी शानदार प्रदर्शन किया।

डिवीजन ‘बी’: ओडिशा ने उत्तराखंड को 18-1 से रौंदा

पूल ए के मुकाबले में हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा ने हॉकी उत्तराखंड को 18-1 से करारी शिकस्त दी। ओडिशा की ओर से आर्यन ज़ेस और सुदीप चिरमाको ने चार-चार गोल किए। ज़ेस ने तीसरे और चौथे क्वार्टर में भी गोल दागकर अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। आकाश सोरेंग, अजय एक्का, अनमोल एक्का और दीपक मिंज ने दो-दो गोल किए। रोहित कुल्लू, रितिक लाकड़ा और प्रशांत बरला ने भी गोल किए। उत्तराखंड की ओर से विशाल कुमार ने 34वें मिनट में एकमात्र गोल किया।

छत्तीसगढ़ ने असम हॉकी को 8-0 से हराया

पूल ए के दूसरे मुकाबले में छत्तीसगढ़ हॉकी ने असम हॉकी को 8-0 से हराकर एकतरफा जीत हासिल की। छत्तीसगढ़ ने पहले क्वार्टर को छोड़कर बाकी तीनों क्वार्टर में गोल किए। विष्णु यादव ने चौथे मिनट में टीम का खाता खोला। संदीप कुमार ने 27वें और 40वें मिनट में दो गोल किए, जबकि तरुण यादव ने 32वें और 46वें मिनट में गोल दागे। सोनू निषाद ने 57वें और 60वें मिनट में लगातार दो गोल किए। करण कुमार साहू ने भी एक गोल किया। असम की टीम पूरे मुकाबले में गोल करने में नाकाम रही।

दादरा एवं नगर हवेली और दमन-दीव ने गोवा को 5-1 से हराया

डिवीजन ‘बी’ के पूल बी मुकाबले में दादरा एवं नगर हवेली और दमन-दीव हॉकी टीम ने गोअन्स हॉकी को 5-1 से मात दी। नागेंद्र कुमार ने पांचवें और 36वें मिनट में गोल किए, जबकि कुशल बोपैया ने 11वें मिनट में गोल दागा। सुनील यादव ने 31वें और मोहम्मद इदरीस ने 48वें मिनट में गोल करके टीम की बढ़त को और मजबूत किया। गोवा की ओर से हरि रामा ने 26वें मिनट में एकमात्र गोल किया।

हॉकी अरुणाचल ने तेलंगाना को 4-2 से दी शिकस्त

पूल बी के एक अन्य मुकाबले में हॉकी अरुणाचल ने तेलंगाना हॉकी को 4-2 से हराया। अरुणाचल के लिए जय प्रकाश पटेल ने 20वें मिनट में गोल किया। इसके बाद प्रेमदयाल गिरि ने 33वें, उज्ज्वल ने 35वें और पाचा थरुण कुमार ने 36वें मिनट में गोल दागकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। तेलंगाना की ओर से मोहम्मद अफ्फान खान ने छठे मिनट और आर. अयप्पा ने 41वें मिनट में गोल किए। अरुणाचल ने मुकाबले में अपनी बढ़त बरकरार रखते हुए जीत हासिल की।

डिवीजन ‘सी’: आंध्र प्रदेश ने गुजरात को 8-0 से हराया

डिवीजन ‘सी’ के पूल बी मुकाबले में हॉकी आंध्र प्रदेश ने हॉकी गुजरात को 8-0 से हराकर शानदार शुरुआत की। हेमंत कुमार डोडियम सुब्रमण्यम ने 26वें, 39वें और 49वें मिनट में गोल करके हैट्रिक पूरी की। नदिमिंटी अखिल ने 43वें और 46वें मिनट में दो गोल किए। मेट्टा साई कुमार ने 15वें, लेखाला हितेश राव ने 31वें, शेख मोहम्मद रफी ने 28वें और मंचला भानुप्रकाश रेड्डी ने 41वें मिनट में गोल किया। आंध्र प्रदेश ने पूरे मैच में अपना दबदबा बनाए रखा और गुजरात को एक भी गोल नहीं करने दिया।

राजस्थान ने बिहार को 3-2 से हराकर दर्ज की करीबी जीत

डिवीजन ‘सी’ के पूल बी मुकाबले में हॉकी राजस्थान ने बिहार (BSSA) को 3-2 से हराया। दोनों टीमों के बीच मुकाबला काफी रोमांचक रहा। राजस्थान के कप्तान मनीष चौधरी ने 52वें और 58वें मिनट में गोल करके टीम की जीत सुनिश्चित की। इससे पहले अंकित रावत ने 32वें और अनुराग सुथार ने 48वें मिनट में गोल किया था। बिहार की ओर से जॉनी कुमार ने 34वें मिनट और मोहम्मद सिद्दीक ने 54वें मिनट में गोल किए। हालांकि, बिहार की टीम अंतिम समय में बराबरी नहीं कर सकी।

जम्मू-कश्मीर ने हिमाचल को 6-3 से हराया

डिवीजन ‘सी’ के पूल ए मुकाबले में हॉकी जम्मू-कश्मीर ने हॉकी हिमाचल को 6-3 से हराया। दिन के इस मुकाबले में भी गोलों की अच्छी बरसात देखने को मिली। जम्मू-कश्मीर की ओर से गगनदीप सिंह ने 11वें और 30वें मिनट में गोल किए। कप्तान करनजीत सिंह ने 43वें और 52वें मिनट में गोल दागे, जबकि किरणदीप सिंह ने 51वें और मनप्रीत सिंह ने 37वें मिनट में गोल किया। हिमाचल की ओर से पीयूष ने चौथे और 46वें मिनट में गोल किए। राज ने 30वें और हरदीप सिंह ने 54वें मिनट में गोल किया। हालांकि, हिमाचल की टीम मुकाबले में वापसी नहीं कर सकी।

पहले दिन ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का शानदार प्रदर्शन

चैंपियनशिप के पहले दिन डिवीजन ‘बी’ और ‘सी’ में कुल सात मुकाबले खेले गए। ओडिशा ने 18 गोल के साथ दिन की सबसे बड़ी जीत दर्ज की, जबकि छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश ने भी 8-0 के अंतर से अपने मुकाबले जीते। जम्मू-कश्मीर और हिमाचल के बीच गोलों से भरपूर मुकाबला देखने को मिला, वहीं राजस्थान ने करीबी मैच में बिहार को मात दी। टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबलों ने आगामी मैचों के लिए रोमांच बढ़ा दिया है।