नई दिल्ली: टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने सर्बिया में छात्र आंदोलन की चुनावी जीत पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने पिछले दो वर्षों से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं के संघर्ष, साहस और धैर्य की सराहना की। जोकोविच के मुताबिक, इस आंदोलन ने न सिर्फ सर्बिया बल्कि विदेशों में रहने वाले लोगों के बीच भी गर्व की भावना पैदा की है।

छात्र आंदोलन की जीत पर जोकोविच ने जताई खुशी

स्विट्जरलैंड के बासेल में मंगलवार को स्विस इंडोर्स टूर्नामेंट के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में नोवाक जोकोविच से सर्बिया के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा कि वह इस नतीजे से बेहद खुश हैं। जोकोविच ने छात्र आंदोलन से जुड़े युवाओं के प्रति सम्मान जाहिर करते हुए उनके संघर्ष और योगदान की सराहना की।

दो साल के संघर्ष और दबाव का किया जिक्र

जोकोविच ने कहा, 'मैं छात्रों और युवाओं का दिल से सम्मान करता हूं, जिन्होंने संघर्ष किया। पिछले दो वर्षों में उन्होंने भारी दबाव के बावजूद अपनी गरिमा और अविश्वसनीय दृढ़ता का परिचय दिया है।' उन्होंने कहा कि युवाओं ने जिस तरह से परिस्थितियों का सामना किया, उससे वह काफी प्रभावित हैं।

युवाओं ने पूरी दुनिया में पैदा की गर्व की भावना

सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी ने छात्र आंदोलन के प्रभाव पर बात करते हुए कहा, 'मेरे मन में उनके लिए बहुत प्रशंसा है कि उन्होंने क्या किया और किस तरह से खुद को पेश किया। उन्होंने सभी लोगों के भीतर गर्व की भावना पैदा की है, सिर्फ सर्बिया में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी।' उनके इस बयान ने आंदोलन के प्रति उनके समर्थन को फिर से सामने ला दिया।

अलेक्जेंडर वुचिच को चुनाव में मिली चुनौती

सर्बिया में हुए चुनाव में लंबे समय से सत्ता में रहे अलेक्जेंडर वुचिच और उनकी दक्षिणपंथी पार्टी का मुकाबला विविध छात्र-नेतृत्व वाले विपक्षी आंदोलन से हुआ। यह आंदोलन पिछले दो वर्षों से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा था। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार को वुचिच ने चुनाव में हार स्वीकार कर ली।

सर्बिया के भविष्य को लेकर जताई उम्मीद

जोकोविच ने कहा, 'जीत सुनिश्चित हो गई है और अब हम सभी को उम्मीद है कि हमारा देश समृद्ध होगा और आने वाले भविष्य का आनंद ले सकेंगे।' उनके इस बयान में सर्बिया के भविष्य को लेकर आशावाद दिखाई दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि चुनाव के बाद देश के लोगों के लिए बेहतर अवसर और सकारात्मक बदलाव सामने आएंगे।