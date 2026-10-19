गुवाहाटी: इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) में नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए केरला ब्लास्टर्स एफसी को 4-1 से करारी शिकस्त दी। रविवार को गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में अलाउद्दीन अजाराई ने दो गोल दागे, जबकि एंटोनियो मोयानो और पदार्पण कर रहे अमन सीके ने एक-एक गोल किया। इस जीत के साथ नॉर्थईस्ट यूनाइटेड लगातार दूसरी जीत दर्ज कर लीग की अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई।

अजाराई ने शुरुआती गोल से दिलाई बढ़त

नॉर्थईस्ट यूनाइटेड ने 15वें मिनट में मुकाबले का पहला गोल दागा। एनेको सतरुस्तेगी के शानदार पास पर अलाउद्दीन अजाराई ने गेंद पर नियंत्रण बनाया और केरला ब्लास्टर्स के गोलकीपर अर्श अनवर को छकाते हुए गेंद को गोलपोस्ट में पहुंचा दिया। इसके बाद भी मेजबान टीम ने आक्रामक खेल जारी रखा। जितिन के हेडर पर गोल करने के प्रयास को अर्श ने नाकाम कर दिया।

पहले हाफ के इंजरी टाइम में मोयानो ने बढ़त दोगुनी की

केरला ब्लास्टर्स ने वापसी की कोशिश की, लेकिन आंद्रे ग्रीन और अमेय रानावडे गोल करने में सफल नहीं हो सके। नॉर्थईस्ट के डिफेंडर सतरुस्तेगी ने ग्रीन के प्रयास को रोक दिया, जबकि रानावडे एड्रियन लूना के क्रॉस का फायदा नहीं उठा पाए। पहले हाफ के इंजरी टाइम में नॉर्थईस्ट यूनाइटेड ने अपनी बढ़त दोगुनी कर दी। अजाराई ने गेंद दोबारा हासिल कर एंटोनियो मोयानो को पास दिया, जिस पर स्पेनिश मिडफील्डर ने 45+4वें मिनट में गोल दाग दिया।

यानसाने ने केरला ब्लास्टर्स की कराई वापसी

दूसरे हाफ की शुरुआत में केरला ब्लास्टर्स ने दो बदलाव किए। हालांकि, नॉर्थईस्ट यूनाइटेड ने हमले जारी रखे और गोलकीपर अर्श ने मोयानो तथा जितिन के प्रयासों को रोककर टीम को मुकाबले में बनाए रखा। इसके बाद 60वें मिनट के आसपास केरला ब्लास्टर्स ने वापसी की। एड्रियन लूना के फ्लिक पर यानसाने ने शानदार लो शॉट लगाकर स्कोर 2-1 कर दिया।

अजाराई ने दूसरा गोल दागकर मजबूत की बढ़त

केरला ब्लास्टर्स की वापसी की उम्मीदों को अजाराई ने जल्द ही झटका दिया। विपक्षी खिलाड़ी कोरोऊ की खराब क्लीयरेंस का फायदा उठाते हुए अजाराई ने बॉक्स के किनारे से शानदार घुमावदार शॉट लगाया और 70वें मिनट में अपना दूसरा गोल दाग दिया। इस गोल के साथ नॉर्थईस्ट यूनाइटेड ने 3-1 की बढ़त हासिल कर ली। इसके बाद अजाराई और जितिन को मैदान से बाहर बुलाया गया, जबकि निकोला और अमन सीके को खेलने का मौका मिला।

लगातार दूसरी जीत से शीर्ष पर पहुंची नॉर्थईस्ट यूनाइटेड

इस जीत के साथ नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी ने आईएसएल में लगातार दूसरी जीत दर्ज की और अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। टीम के लिए अजाराई का दो गोल का योगदान निर्णायक रहा, जबकि मोयानो और अमन ने भी गोल करके जीत को यादगार बनाया। दूसरी ओर, केरला ब्लास्टर्स को मुकाबले में 1-4 से हार का सामना करना पड़ा।