नई दिल्ली: BCCI ने एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में बड़ा बदलाव किया है। ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी को एशियन गेम्स की मुख्य टीम से बाहर कर दिया गया है। उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है, जिसकी शुरुआत 27 सितंबर से होगी। नितीश के वनडे टीम में चयन के कारण वह जापान में होने वाले एशियन गेम्स 2026 में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।

वरुण चक्रवर्ती की जगह विप्राज निगम शामिल

बीसीसीआई ने मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के रिप्लेसमेंट का भी ऐलान कर दिया है। अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20I मुकाबले में साइड स्ट्रेन की चोट लगने के बाद वरुण एशियन गेम्स से बाहर हो गए थे। अब उनकी जगह युवा ऑलराउंडर विप्राज निगम को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। बीसीसीआई ने इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी है।

एशियन गेम्स में नहीं खेलेंगे नितीश कुमार रेड्डी

नितीश कुमार रेड्डी को एशियन गेम्स की टीम से हटाने का फैसला उनके वनडे चयन के बाद लिया गया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 27 सितंबर से खेली जाएगी। ऐसे में नितीश का कार्यक्रम एशियन गेम्स के मुकाबलों से टकरा रहा है।

नितीश ने शुभमन गिल की कप्तानी में जून 2026 में अफगानिस्तान के खिलाफ दो वनडे मैच खेले थे। इन दोनों मुकाबलों में उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला, लेकिन पहले वनडे में उन्होंने गेंद से प्रभाव छोड़ा था। धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में खेले गए उस मुकाबले में नितीश ने 2 विकेट लेकर 38 रन दिए थे।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था वनडे डेब्यू

नितीश कुमार रेड्डी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में 19 अक्टूबर 2026 को अपना वनडे डेब्यू किया था। इसके बाद वह भारत के लिए छह वनडे मुकाबले खेल चुके हैं। इस दौरान उनके नाम 100 रन और दो विकेट दर्ज हैं।

अफगानिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन से मिला वनडे चयन

नितीश का ताजा वनडे चयन अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए दूसरे टी20I में शानदार प्रदर्शन के बाद हुआ है। उन्होंने इस मुकाबले में तीन विकेट हासिल किए थे और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। उनके इस प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा और इसके बाद उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया।

एशियन गेम्स के लिए भारत की अपडेटेड टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकप्तान), अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, यश ठाकुर, विप्राज निगम

वेस्टइंडीज वनडे सीरीज के लिए भारत की टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (उपकप्तान), ध्रुव जुरेल, नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, मोहम्मद सिराज, औकिब नबी, यशस्वी जायसवाल, नमन धीर

नितीश के बाहर होने से टीम संयोजन में बदलाव

नितीश कुमार रेड्डी के बाहर होने से एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम के ऑलराउंड विकल्पों में बदलाव हुआ है। वहीं, विप्राज निगम के शामिल होने से टीम को एक और युवा विकल्प मिला है। वरुण चक्रवर्ती की अनुपस्थिति में भारतीय स्पिन विभाग पर भी अतिरिक्त जिम्मेदारी होगी।