नई दिल्ली : भारत के पूर्व बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा का मानना ​​है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज के लिए नीतीश कुमार रेड्डी और शिवम दुबे में से किसी एक को चुनते समय, टीम को परिस्थितियों और अपने संतुलन का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही, उन्होंने स्पिन विकल्प के तौर पर कुलदीप यादव की जगह वरुण चक्रवर्ती को प्राथमिकता दी है। पुजारा ने बताया कि न्यूजीलैंड के खेल हालात और विपक्षी टीम का भारतीय गेंदबाजों से अच्छी तरह परिचित होना, चयन के फैसलों पर असर डाल सकता है और इससे यह तय होगा कि ऑलराउंडरों को क्या भूमिका दी जाए।

रेड्डी और दुबे, बल्लेबाजी और गेंदबाजी के अलग-अलग संयोजन (कॉम्बिनेशन) पेश करते हैं, इसलिए पुजारा ने जोर देकर कहा कि टी20 जैसे छोटे फॉर्मेट में किसी भी खिलाड़ी का स्थान पक्का नहीं माना जाना चाहिए। जहां दुबे निचले क्रम में बल्लेबाजी को मजबूती देते हैं, वहीं अगर न्यूजीलैंड में भारत को एक अतिरिक्त गेंदबाजी विकल्प की जरूरत पड़ती है, तो रेड्डी ज्यादा बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं।

पुजारा ने कहा, 'मेरी राय में टी20 फॉर्मेट में प्लेइंग इलेवन में किसी भी खिलाड़ी की जगह पूरी तरह पक्की नहीं होती, क्योंकि टीम का चयन परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है। इसलिए अगर भारतीय टीम को एक बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत है, तो नीतीश कुमार रेड्डी वह खिलाड़ी हो सकते हैं, क्योंकि उनकी गेंदबाजी शिवम दुबे से बेहतर है। अगर आप सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करने वाला खिलाड़ी ढूंढ रहे हैं, तो फिर कोई बहस ही नहीं है। शिवम दुबे एक अच्छे बल्लेबाज हैं, जो T20 फॉर्मेट में एक या दो ओवर गेंदबाजी भी कर सकते हैं।' पुजारा ने कहा, 'लेकिन अगर न्यूजीलैंड में ऐसी स्थिति बनती है जहां आपको सबसे पहले एक गेंदबाज की जरूरत हो, जो सातवें या आठवें नंबर पर आकर बल्लेबाजी भी कर सके, तो नीतीश कुमार रेड्डी एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं।'

पुजारा ने भारत के स्पिन कॉम्बिनेशन पर भी अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि वरुण, न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए एक मुश्किल चुनौती साबित हो सकते हैं। भले ही विपक्षी टीम के कई खिलाड़ियों ने इस 'मिस्ट्री स्पिनर' का सामना किया हो, लेकिन पूर्व भारतीय क्रिकेटर का मानना ​​है कि उनकी गेंदबाजी में मौजूद विविधताएं अभी भी भारत को फायदा दिला सकती हैं। उन्होंने कुलदीप यादव की भूमिका पर भी बात की और कहा कि मैदान का आकार उनके प्रदर्शन पर असर डाल सकता है। साथ ही, उन्होंने वरुण के प्रदर्शन में आत्मविश्वास के महत्व पर भी जोर दिया।

उन्होंने आगे कहा, 'टी20 फॉर्मेट में न्यूजीलैंड के सभी बल्लेबाजों ने वरुण का सामना नहीं किया है। हालांकि ज्यादातर खिलाड़ियों ने उनके खिलाफ खेला है, फिर भी मुझे लगता है कि वह एक 'मिस्ट्री बॉलर' हैं। ऐसा लगता है कि कुलदीप थोड़े दबाव में हैं। वह उन मैदानों पर बेहतर गेंदबाजी करते हैं जहां बाउंड्री बड़ी होती हैं। वहीं, वरुण पूरी तरह से आत्मविश्वास पर निर्भर रहने वाले गेंदबाज हैं। जब उनका आत्मविश्वास कम होता है, तो वह काफी महंगे साबित हो सकते हैं।'