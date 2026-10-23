नागोया : एशियन पैरा गेम्स की बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत के नितेश कुमार और नवीन शिवकुमार ने क्रमशः पुरुष एकल SL3 और SL4 वर्ग में गोल्ड मेडल जीते। दो पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट के बीच हुए मुकाबले में नितेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने ही देश के प्रमोद भगत को 21-18, 21-16 से हरा दिया।

पेरिस पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नितेश ने कहा, 'एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर बहुत खुशी हो रही है। पिछली बार मैं जीत के काफी करीब था, तीसरे सेट में मैं 19-16 से आगे था, लेकिन फिर हार गया। इसलिए इस बार जीतना और वह भी प्रमोद के खिलाफ सीधे दो सेटों में जीतना, वाकई बहुत खास है। मुझे लगता है कि ऐसी चीजें बहुत कम ही देखने को मिलती हैं।'

इसके बाद नवीन ने अपना बेहतरीन खेल दिखाते हुए इंडोनेशिया के फ्रेडी सेतियावान को 36 मिनट में 21-9, 21-17 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। प्रमोद भगत, जिन्होंने 2018 और 2022 के एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, उन्हें इस बार सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा।

टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले भगत ने कहा, 'बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने एशियन गेम्स में लगातार दो गोल्ड मेडल जीते थे और यहां तीसरा गोल्ड जीतने की कोशिश कर रहा था। मेरे पास सब कुछ था, लेकिन आज मेरे कुछ शॉट्स गलत हो गए और मेरा जजमेंट भी थोड़ा गड़बड़ा गया, इसलिए मुझे सिल्वर मेडल से ही काम चलाना पड़ रहा है।'

वहीं महिला एकल SH6 फाइनल में भारत की नित्या श्री सुमति सिवन को चीन की ली फेंगमेई के हाथों 12-21, 13-21 से हार का सामना करना पड़ा जिसके बाद उन्हें सिल्वर मेडल मिला। इससे पहले पेरिस पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली 24 वर्षीय थुलसिमथी मुरुगेसन को इचिनोमिया सिटी म्युनिसिपल जिम्नेजियम में खेले गए महिला सिंगल्स SU5 फाइनल में चीन की यांग किउक्सिया के हाथों 18-21, 11-21 से हार का सामना करना पड़ा।

मुरुगेसन अभी भी दो गोल्ड मेडल जीतने की दौड़ में बनी हुई हैं। वह मिक्स्ड डबल्स SL3-SU5 फाइनल में नितेश के साथ जोड़ी बनाकर इंडोनेशिया की लीनी रात्री ओक्टिला और हिकमत रमदानी का सामना करेंगी। इसके बाद वह महिला डबल्स SL3-SU5 फाइनल में मानसी गिरीशचंद्र जोशी के साथ मिलकर चीन की यांग किउक्सिया और जिओ ज़ुक्सियन के खिलाफ खेलेंगी।

पैरा बैडमिंटन में SL3 उन खिलाड़ियों के लिए है जिनके निचले अंगों (पैरों) में गंभीर विकलांगता होती है और वे हाफ कोर्ट पर खेलते हैं। वहीं SL4 उन खिलाड़ियों के लिए है जिनके निचले अंगों में विकलांगता तो होती है, लेकिन वे चलने-फिरने और दौड़ने में बेहतर संतुलन बना सकते हैं। SU5 उन खिलाड़ियों के लिए है जिनके ऊपरी अंगों (हाथों) में विकलांगता होती है, जबकि SH6 उन खिलाड़ियों के लिए है जिनकी कद-काठी छोटी होती है।