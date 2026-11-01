हैमिल्टन: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला हैमिल्टन के सेडन पार्क में खेला गया। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 191 रन बनाए थे। जवाब में न्यूजीलैंड ने टिम सीफर्ट और ग्लेन फिलिप्स की शानदार अर्धशतकीय पारियों की बदौलत 18 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। हालांकि, शुरुआती तीन मुकाबले जीतने के कारण भारतीय टीम ने सीरीज 3-2 से अपने नाम की।

टिम सीफर्ट और ग्लेन फिलिप्स ने जड़े अर्धशतक

192 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम को टिम सीफर्ट और ग्लेन फिलिप्स ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए जीत दिलाई। सीफर्ट ने 50 गेंदों पर 93 रनों की तूफानी पारी खेली। हालांकि, वह अपना शतक पूरा नहीं कर सके और नितीश कुमार रेड्डी की गेंद पर बोल्ड हो गए। उनकी पारी में शानदार आक्रामक बल्लेबाजी देखने को मिली।

दूसरी ओर ग्लेन फिलिप्स ने भी भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ली। उन्होंने 32 गेंदों पर नाबाद 55 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने कई शानदार चौके और छक्के लगाए। फिलिप्स ने अर्धशतक पूरा करते हुए न्यूजीलैंड की जीत लगभग पक्की कर दी। उनकी पारी की बदौलत न्यूजीलैंड ने 18 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया।

भारत ने बनाए थे 191 रन

इससे पहले न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और संजू सैमसन तथा अभिषेक शर्मा जल्दी पवेलियन लौट गए। शुरुआती झटकों के बाद ईशान किशन और कप्तान श्रेयस अय्यर ने पारी को संभाला।

दोनों बल्लेबाजों के बीच 43 गेंदों पर 93 रनों की शानदार साझेदारी हुई। ईशान किशन ने 32 गेंदों पर 61 रन बनाए, जबकि श्रेयस अय्यर ने भी अर्धशतकीय पारी खेलकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 191/8 का स्कोर खड़ा किया।

भारत की सीरीज जीत, न्यूजीलैंड ने आखिरी दो मैच जीते

भारतीय टीम ने सीरीज के शुरुआती तीन मुकाबले जीतकर 3-0 की बढ़त बना ली थी। हालांकि, न्यूजीलैंड ने चौथे टी20 में 87 रन से जीत दर्ज करके वापसी की। इसके बाद पांचवें और आखिरी मुकाबले में भी कीवी टीम ने 7 विकेट से जीत हासिल की। इस तरह भारत ने पांच मैचों की टी20 सीरीज 3-2 से अपने नाम की।

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत: संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वरुण चक्रवर्ती।

न्यूजीलैंड: टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, एडम मिल्ने, जैकब डफी, ब्लेयर टिकनर।

