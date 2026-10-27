वेलिंगटन: अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को तीसरे टी20 मुकाबले में 6 विकेट से करारी शिकस्त दी। इसी के साथ टीम इंडिया ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर सीरीज अपने नाम कर ली। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 198 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 13.2 ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

अभिषेक शर्मा ने जड़ा तूफानी शतक

लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को अभिषेक शर्मा और युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर जमकर हमला बोला और पावरप्ले में ही रिकॉर्ड 118 रन बना दिए। अभिषेक ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखते हुए शानदार शतक जड़ा और भारत की जीत की नींव रखी। उनकी इस पारी ने मुकाबले को पूरी तरह एकतरफा बना दिया।

वैभव सूर्यवंशी ने भी मचाया धमाल

अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करने वाले वैभव सूर्यवंशी ने भी अपने बल्ले से जमकर रन बटोरे। उन्होंने तेजी से बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को दबाव में रखा। हालांकि, मैथ्यू फिशर ने डैरिल मिचेल के शानदार कैच की मदद से वैभव की पारी का अंत किया। वैभव ने 19 गेंदों में 45 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल रहे।

डैरिल मिचेल के नाबाद 88 रन, न्यूजीलैंड ने बनाए 198

इससे पहले न्यूजीलैंड ने डैरिल मिचेल की नाबाद 88 रनों की शानदार पारी की बदौलत 198 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया था। मिचेल ने भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना किया और पारी के अंतिम ओवरों में तेजी से रन बनाए। उनकी बल्लेबाजी के दम पर मेजबान टीम भारत के सामने 199 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखने में सफल रही।

भारत ने 3-0 से जीती सीरीज

भारतीय टीम ने सीरीज के पहले दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज करने के बाद तीसरे टी20 में भी अपना दबदबा कायम रखा। भारत ने पहले मैच में 225 रनों के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा किया था, जबकि दूसरे मुकाबले में मुश्किल परिस्थितियों से उबरते हुए जीत हासिल की थी। तीसरे मैच में शानदार जीत के साथ टीम इंडिया ने पांच मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली।

भारत की जीत के हीरो बने अभिषेक

इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा की विस्फोटक बल्लेबाजी भारतीय जीत का सबसे बड़ा कारण रही। वैभव सूर्यवंशी ने भी तेज शुरुआत देकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। न्यूजीलैंड के गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों की आक्रामकता के सामने बेबस नजर आए। टीम इंडिया अब सीरीज के बाकी दो मुकाबलों में भी अपनी जीत की लय बरकरार रखने के इरादे से उतरेगी।

दोनों टीमों की प्लेइंग XI

भारत: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव।

न्यूजीलैंड: टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), काइल जैमीसन, एडम मिल्ने, जैकब डफी, मैथ्यू फिशर।