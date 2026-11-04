ऑकलैंड: भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में डकवर्थ-लुईस (DLS) नियम के तहत 5 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेले गए मुकाबले में बारिश ने खलल डाला, जिसके बाद भारत को 40 ओवर में 167 रनों का संशोधित लक्ष्य मिला। भारतीय बल्लेबाजों ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया।

विराट कोहली और शुभमन गिल ने संभाली भारतीय पारी

186 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को पहले ही ओवर में बड़ा झटका लगा। अनुभवी सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा काइल जैमीसन की गेंद पर खराब शॉट खेलकर बिना खाता खोले आउट हो गए। इसके बाद विराट कोहली और कप्तान शुभमन गिल ने जिम्मेदारी संभाली और दूसरे विकेट के लिए अहम साझेदारी कर भारतीय पारी को मजबूती दी।

बारिश के कारण करीब एक घंटे तक रुका खेल

ऑकलैंड में लगातार बारिश के चलते भारतीय पारी के 10.5 ओवर के बाद खेल रोकना पड़ा। मैदान पर बारिश जारी रहने के कारण मुकाबला करीब एक घंटे तक बाधित रहा। मौसम में सुधार होने के बाद खिलाड़ी दोबारा मैदान पर लौटे और मुकाबला शुरू हुआ। बारिश के कारण मैच से 10 ओवर कम कर दिए गए और भारत को 40 ओवर में 167 रनों का संशोधित लक्ष्य मिला।

भारत को मिला 167 रनों का संशोधित लक्ष्य

डकवर्थ-लुईस नियम लागू होने के बाद भारतीय टीम को जीत के लिए 40 ओवर में 167 रन बनाने थे। खेल दोबारा शुरू होने के समय भारत का स्कोर 10.5 ओवर में एक विकेट पर 54 रन था। 11 ओवर पूरे होने तक टीम ने 55/1 रन बना लिए थे। ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों के सामने मुकाबला जीतने का अच्छा मौका था।

अर्शदीप सिंह की घातक गेंदबाजी, झटके 4 विकेट

इससे पहले भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को काफी परेशान किया। उन्होंने अपने 10 ओवर के स्पेल में 70 रन देकर चार विकेट हासिल किए। अर्शदीप ने शुरुआती ओवरों में विल यंग और हेनरी निकोल्स को आउट किया। इसके बाद उन्होंने काइल जैमीसन का विकेट भी हासिल किया और न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को लगातार झटके दिए।

गुरनूर बराड़ और अंशुल कंबोज ने भी किया प्रभावित

भारतीय गेंदबाज गुरनूर बराड़ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन विकेट हासिल किए। उन्होंने टिम सीफर्ट और टॉम लैथम समेत न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। वहीं अंशुल कंबोज ने दो विकेट अपने नाम किए। उनकी गेंदबाजी के सामने न्यूजीलैंड का मध्यक्रम ज्यादा देर तक टिक नहीं सका और पूरी टीम 185 रन पर सिमट गई।

रोहित शर्मा और विराट कोहली की फील्डिंग रही शानदार

न्यूजीलैंड की पारी के दौरान भारतीय दिग्गज रोहित शर्मा ने भी फील्डिंग में शानदार योगदान दिया। उन्होंने डेरिल मिचेल को सटीक थ्रो के जरिए रन आउट किया। वहीं विराट कोहली ने सेकेंड स्लिप में नाथन स्मिथ का शानदार कैच लपका। दोनों खिलाड़ियों की फील्डिंग ने भारतीय टीम को अहम विकेट दिलाने में मदद की।

सीरीज में भारत ने बनाई 1-0 की बढ़त

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में जीत के साथ भारतीय टीम ने सीरीज में शानदार शुरुआत की है। भारतीय गेंदबाजों ने पहले मेजबान टीम को कम स्कोर पर रोका और फिर बल्लेबाजों ने बारिश से प्रभावित मुकाबले में लक्ष्य हासिल कर लिया। अब टीम इंडिया की नजर अगले मुकाबले में जीत दर्ज कर सीरीज में अपनी बढ़त मजबूत करने पर होगी।

प्लेइंग इलेवन

न्यूजीलैंड: टिम साइफर्ट, विल यंग, हेनरी निकोल्स, डैरिल मिचेल, टॉम लैथम (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, जैकब डफी, ब्लेयर टिकनर।

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, अंशुल कंबोज, औकिब नबी, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह।