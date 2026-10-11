ऑकलैंड (न्यूजीलैंड): भारत के खिलाफ आगामी पांच मैचों की वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है। मिचेल सैंटनर टीम की कप्तानी करेंगे। फिन एलन, लॉकी फर्ग्यूसन, रचिन रवींद्र और टिम सीफर्ट को भी वनडे टीम में शामिल किया गया है। इस सीरीज में न्यूजीलैंड की नजर भारत के खिलाफ अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराने पर होगी।

4 नवंबर से शुरू होगी वनडे सीरीज

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 4 नवंबर को ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा। इससे पहले दोनों टीमें 22 अक्टूबर से 1 नवंबर तक पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में आमने-सामने होंगी। टी20 सीरीज के बाद वनडे मुकाबलों में दोनों टीमों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है।

भारत में ऐतिहासिक जीत से न्यूजीलैंड के हौसले बुलंद

न्यूजीलैंड की टीम जनवरी में भारत के खिलाफ 2-1 से वनडे सीरीज जीतने के बाद इस दौरे पर उतरेगी। यह भारतीय सरजमीं पर भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड की पहली वनडे सीरीज जीत थी। ऐसे में कीवी टीम इस बार भी अपनी जीत की लय बरकरार रखने की कोशिश करेगी।

फिन एलन और लॉकी फर्ग्यूसन की वनडे टीम में वापसी

फिन एलन और लॉकी फर्ग्यूसन ने आखिरी बार वर्ष 2023 में वनडे अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था। फर्ग्यूसन का पिछला वनडे मुकाबला मुंबई में भारत के खिलाफ आईसीसी पुरुष वनडे विश्व कप का सेमीफाइनल था। वहीं, विकेटकीपर-बल्लेबाज टिम सीफर्ट ने लगभग 18 महीने पहले पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड की घरेलू सीरीज में अपना आखिरी वनडे खेला था। इन खिलाड़ियों की वापसी से न्यूजीलैंड की टीम को अतिरिक्त मजबूती मिलने की उम्मीद है।

कंधे की चोट से उबरकर वनडे टीम में लौटेंगे रचिन रवींद्र

रचिन रवींद्र को कंधे की चोट के कारण भारत के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम में जगह नहीं मिली थी। हालांकि, वह वनडे सीरीज के शुरुआती तीन मुकाबलों के लिए उपलब्ध रहेंगे। उनकी वापसी न्यूजीलैंड के लिए अहम मानी जा रही है, क्योंकि वह बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी में भी योगदान देने की क्षमता रखते हैं।

आखिरी दो वनडे के लिए टीम में होंगे अतिरिक्त बदलाव

न्यूजीलैंड क्रिकेट के अनुसार, वनडे सीरीज के चौथे और पांचवें मुकाबले के लिए सात अतिरिक्त खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया जाएगा। तीसरे वनडे के बाद टीम के कुछ खिलाड़ी आगामी टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए वेलिंगटन रवाना होंगे। इसी वजह से आखिरी दो मुकाबलों के लिए टीम का संयोजन बदला जाएगा।

पहले तीन वनडे के लिए न्यूजीलैंड की टीम

पहले तीन मुकाबलों के लिए मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, टॉम लैथम (विकेटकीपर), डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, नाथन स्मिथ, विल यंग और ब्लेयर टिकनर को टीम में शामिल किया गया है।

चौथे और पांचवें वनडे के लिए न्यूजीलैंड की टीम

सीरीज के अंतिम दो मुकाबलों के लिए मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैट फिशर, लॉकी फर्ग्यूसन, मिच हे (विकेटकीपर), निक केली, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), ब्लेयर टिकनर और विल यंग को टीम में जगह दी गई है।

नवंबर की शुरुआत में घोषित होगी टेस्ट टीम

भारत के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड अपनी 14 सदस्यीय टीम की घोषणा नवंबर की शुरुआत में करेगा। वनडे सीरीज के बाद दोनों टीमों के बीच टेस्ट मुकाबलों पर भी क्रिकेट प्रशंसकों की नजरें रहेंगी।