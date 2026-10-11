नई दिल्ली: न्यूजीलैंड और भारत के बीच आगामी वनडे सीरीज में क्रिकेट के साथ दोनों देशों की साझा खेल विरासत और सांस्कृतिक एकता की झलक भी देखने को मिलेगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम यानी ब्लैककैप्स ने भारत के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज के लिए खास ‘कोटाहितंगा’ (Kotahitanga) जर्सी पेश की है। इस विशेष जर्सी को न्यूजीलैंड और भारतीय मूल के कलाकारों ने मिलकर डिजाइन किया है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच 100 वर्षों के खेल संबंधों का जश्न मनाना और आपसी एकता, सम्मान व सहयोग को दर्शाना है।

क्या है ‘कोटाहितंगा’ जर्सी का मतलब?

‘कोटाहितंगा’ माओरी भाषा ‘ते रेओ माओरी’ का शब्द है, जिसका अर्थ एकता, साथ, एकजुटता और सामूहिक सहयोग होता है। इस खास जर्सी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच लंबे समय से चले आ रहे खेल संबंधों को सम्मान देने के लिए तैयार किया गया है। दोनों देश भले ही भौगोलिक रूप से एक-दूसरे से दूर हों, लेकिन क्रिकेट के प्रति उनका जुनून उन्हें जोड़ता है।

न्यूजीलैंड और भारतीय कलाकारों ने मिलकर किया डिजाइन

इस जर्सी को तैयार करने में न्यूजीलैंड के कलाकार बेन थॉमसन के साथ भारतीय मूल के कलाकार शिव नारानदास और जय पंचा ने सहयोग किया है। इस डिजाइन में दोनों देशों की सांस्कृतिक विरासत को एक साथ प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। जर्सी का उद्देश्य केवल खिलाड़ियों को एक अलग पोशाक देना नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक रिश्तों और आपसी सम्मान को भी प्रदर्शित करना है।

जर्सी में दिखेगी माओरी संस्कृति की झलक

जर्सी में बेन थॉमसन ने पारंपरिक माओरी ‘कोवाईव्हाई’ (Kowhaiwhai) पैटर्न को ‘हाएहाए’ (Haehae) रेखाओं की पृष्ठभूमि पर उकेरा है। इन पारंपरिक डिजाइनों के माध्यम से उन लोगों को सम्मान देने का प्रयास किया गया है, जिन्होंने न्यूजीलैंड और भारत के बीच खेल संबंधों की नींव रखी। यह डिजाइन वर्तमान पीढ़ी को अपने पूर्वजों और खेल विरासत से जोड़ने के साथ खिलाड़ियों, प्रशंसकों और पर्दे के पीछे काम करने वाले लोगों के योगदान को भी दर्शाता है।

भारतीय कला और कमल के फूल को भी मिली जगह

‘कोटाहितंगा’ जर्सी में भारतीय कला और संस्कृति के प्रतीकों को भी शामिल किया गया है। इसमें बारीक मंडला कला, ओजी पैटर्न की ज्यामितीय आकृतियों और पवित्र कमल के फूल की झलक देखने को मिलेगी। इन तत्वों को माओरी कला के साथ जोड़कर ऐसी जर्सी तैयार की गई है, जो दोनों देशों की सांस्कृतिक पहचान और आपसी रिश्तों को एक साझा मंच पर लाती है।

भारत के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज खेलेगा न्यूजीलैंड

न्यूजीलैंड और भारत के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 4 नवंबर 2026 को ऑकलैंड के ईडन पार्क में होगा। इसके बाद दोनों टीमें वेलिंगटन, हैमिल्टन और माउंट माउंगानुई में मुकाबले खेलेंगी। न्यूजीलैंड की टीम इस सीरीज में अपने घरेलू मैदान पर भारत को चुनौती देने के लिए उतरेगी।

मिचेल सैंटनर संभालेंगे न्यूजीलैंड की कप्तानी

भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड की कमान मिचेल सैंटनर के हाथों में होगी। टीम ने पांच मुकाबलों के लिए अलग-अलग चरणों में खिलाड़ियों को शामिल करने की रणनीति अपनाई है, ताकि वनडे सीरीज के साथ आगामी टेस्ट मुकाबलों की तैयारी भी प्रभावित न हो।

पहले तीन वनडे के लिए मिचेल सैंटनर, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, टॉम लैथम, डैरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, नेथन स्मिथ, विल यंग और ब्लेयर टिकनर को टीम में जगह मिली है।

आखिरी दो वनडे में फिन एलन और लॉकी फर्ग्यूसन की वापसी

सीरीज के चौथे और पांचवें वनडे के लिए टीम में बदलाव किया जाएगा। इन मुकाबलों में फिन एलन, लॉकी फर्ग्यूसन और टिम सीफर्ट जैसे खिलाड़ी न्यूजीलैंड की टीम में वापसी करेंगे। इनके अलावा क्रिस्टियन क्लार्क, मैट फिशर, मिच हे और निक केली भी अंतिम दो मुकाबलों के लिए टीम का हिस्सा होंगे।

फिन एलन और लॉकी फर्ग्यूसन ने अपना पिछला वनडे मुकाबला 2023 में खेला था, जबकि टिम सीफर्ट लगभग 18 महीने बाद वनडे क्रिकेट में वापसी करेंगे। वहीं, कंधे की चोट से उबरने के बाद रचिन रवींद्र पहले तीन वनडे में खेलते नजर आएंगे।

भारत के खिलाफ पिछली ऐतिहासिक जीत से बढ़ा न्यूजीलैंड का आत्मविश्वास

न्यूजीलैंड की टीम इस सीरीज में पिछले प्रदर्शन से भी आत्मविश्वास हासिल करेगी। टीम ने जनवरी 2026 में भारत को उसकी धरती पर तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-1 से हराया था। यह भारतीय सरजमीं पर न्यूजीलैंड की भारत के खिलाफ पहली वनडे सीरीज जीत थी। ऐसे में आगामी घरेलू सीरीज में भी टीम अपनी लय बरकरार रखने की कोशिश करेगी।

IND vs NZ वनडे सीरीज का पूरा शेड्यूल

पहला वनडे: 4 नवंबर 2026, ईडन पार्क, ऑकलैंड

दूसरा वनडे: 7 नवंबर 2026, स्काई स्टेडियम, वेलिंगटन

तीसरा वनडे: 10 नवंबर 2026, सेडन पार्क, हैमिल्टन

चौथा वनडे: 13 नवंबर 2026, बे ओवल, माउंट माउंगानुई

पांचवां वनडे: 15 नवंबर 2026, बे ओवल, माउंट माउंगानुई

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे मुकाबले भारतीय समयानुसार सुबह 7:30 बजे शुरू होंगे।

वनडे सीरीज के बाद दो टेस्ट मैच भी खेले जाएंगे

वनडे सीरीज के बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज भी प्रस्तावित है। पहला टेस्ट 19 से 23 नवंबर 2026 तक वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 27 नवंबर से 1 दिसंबर 2026 तक क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल में होगा। लगातार व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए न्यूजीलैंड ने खिलाड़ियों के कार्यभार और टेस्ट की तैयारियों को ध्यान में रखकर अपनी टीम का चयन किया है।

इस तरह ‘कोटाहितंगा’ जर्सी भारत और न्यूजीलैंड के बीच आगामी क्रिकेट मुकाबलों को एक सांस्कृतिक पहचान भी देगी। यह जर्सी दोनों देशों की कला, इतिहास और साझा खेल विरासत का प्रतीक बनने के साथ वनडे सीरीज को और खास बनाएगी।