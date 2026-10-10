नई दिल्ली: भारत के खिलाफ आगामी सीरीज से पहले न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज विल ओरूर्के चोट के कारण भारत के खिलाफ होने वाली सीरीज से बाहर हो गए हैं। बाएं पैर की मांसपेशियों में खिंचाव और पिंडली की चोट से जूझ रहे ओरूर्के को फिट होने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। न्यूजीलैंड की टीम को भारत के खिलाफ टी20, वनडे और टेस्ट मुकाबले खेलने हैं, ऐसे में इस तेज गेंदबाज की गैरमौजूदगी टीम के लिए चिंता का विषय बन गई है।

चोट के कारण भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे विल ओरूर्के

न्यूजीलैंड के 25 वर्षीय तेज गेंदबाज विल ओरूर्के भारत के खिलाफ आगामी सीरीज से बाहर हो गए हैं। उन्हें बाएं पैर की मांसपेशियों में खिंचाव और पिंडली में चोट की समस्या है। न्यूजीलैंड टीम प्रबंधन ने खिलाड़ी और मेडिकल टीम से चर्चा के बाद उन्हें आराम देने का फैसला किया है। टीम को उम्मीद है कि अतिरिक्त समय मिलने से ओरूर्के पूरी तरह फिट होकर वापसी कर सकेंगे।

इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में लगी थी चोट

विल ओरूर्के को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के अंतिम दिन मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या हुई थी। इसके बाद अभ्यास के दौरान उनकी पिंडली में भी चोट लग गई। इन समस्याओं के कारण उनकी फिटनेस प्रभावित हुई और भारत के खिलाफ सीरीज में खेलने की संभावना खत्म हो गई। टीम प्रबंधन ने उनकी चोट को ध्यान में रखते हुए जल्दबाजी में मैदान पर उतारने के बजाय रिकवरी को प्राथमिकता दी है।

पीठ की चोट से उबरकर की थी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी

विल ओरूर्के इससे पहले पीठ की चोट के कारण करीब सात महीने तक क्रिकेट से दूर रहे थे। उन्होंने इस साल की शुरुआत में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की थी। वह न्यूजीलैंड के उन तेज गेंदबाजों में शामिल हैं, जो तीनों प्रारूपों में खेलने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में लगातार चोटों से जूझना उनके और टीम के लिए चुनौती बन गया है।

कोच रॉब वाल्टर ने क्या कहा?

न्यूजीलैंड के कोच रॉब वाल्टर ने ओरूर्के के सीरीज से बाहर होने पर निराशा जताई। उन्होंने कहा, 'विल का भारत के खिलाफ सीरीज से बाहर होना निराशाजनक है। वह वनडे और टेस्ट, दोनों सीरीज में खेलने के लिए तैयार थे, लेकिन बातचीत के बाद हम सभी इस बात पर सहमत हुए कि उन्हें चोट से उबरने के लिए अभी और समय देना जरूरी है।' कोच के बयान से साफ है कि टीम प्रबंधन तेज गेंदबाज की फिटनेस को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता।

भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड को खेलने हैं तीनों प्रारूपों के मुकाबले

न्यूजीलैंड को भारत के खिलाफ पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय, पांच वनडे और दो टेस्ट मैच खेलने हैं। उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक, सीरीज की शुरुआत 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले से होनी है। इतने लंबे दौरे में तेज गेंदबाजों की फिटनेस और उपलब्धता अहम होगी। ओरूर्के की गैरमौजूदगी में न्यूजीलैंड को अपने गेंदबाजी संयोजन में बदलाव करना पड़ सकता है।