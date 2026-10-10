नई दिल्ली: भारतीय फुटबॉल फैंस के लिए बड़ी खबर है। इंडियन सुपर लीग (ISL) 2026-27 सीजन की शुरुआत 10 अक्टूबर से होने जा रही है। इस बार टूर्नामेंट में 13 टीमें हिस्सा लेंगी और करीब आठ महीने तक चलने वाली प्रतियोगिता में कुल 163 मुकाबले खेले जाने हैं। नए सीजन में होम-अवे फॉर्मेट की वापसी होगी, जबकि लीग में शीर्ष स्थान हासिल करने वाली टीम को शील्ड मिलेगी और शीर्ष छह टीमें प्लेऑफ में जगह बनाकर ISL कप के लिए भिड़ेंगी।

कब से शुरू होगा ISL 2026-27 का नया सीजन?

इंडियन सुपर लीग का नया सीजन शनिवार, 10 अक्टूबर 2026 से शुरू होने वाला है। उपलब्ध कार्यक्रम के अनुसार, प्रतियोगिता मई 2027 तक चलेगी। इस दौरान 13 क्लब लीग खिताब और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए मुकाबला करेंगे। लंबे सीजन में टीमों के प्रदर्शन, खिलाड़ियों की निरंतरता और घरेलू मैदान पर मिलने वाले समर्थन की अहम भूमिका रहने वाली है।

भारत में टीवी पर कहां देख सकते हैं लाइव मैच?

ISL 2026-27 के मुकाबलों का भारत में लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनलों पर उपलब्ध होने की जानकारी दी गई है। फुटबॉल फैंस अपने टीवी पर मैच देखकर पसंदीदा क्लबों का समर्थन कर सकते हैं। हालांकि, मैच के अनुसार चैनल नंबर और प्रसारण की उपलब्धता अलग हो सकती है। दर्शकों को संबंधित मैच से पहले आधिकारिक प्रसारण कार्यक्रम जरूर देख लेना चाहिए।

मोबाइल और ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी?

जो दर्शक मोबाइल, लैपटॉप या अन्य डिजिटल डिवाइस पर मैच देखना चाहते हैं, उनके लिए SonyLIV पर लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होने की जानकारी दी गई है। इसके अलावा, रिपोर्ट के मुताबिक YouTube पर भी मैचों की मुफ्त स्ट्रीमिंग की सुविधा होगी। हालांकि, सभी मुकाबलों की उपलब्धता और मुफ्त प्रसारण की पुष्टि संबंधित आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर करना जरूरी है। दर्शक मैच शुरू होने से पहले स्ट्रीमिंग की जानकारी जांच सकते हैं।

इस बार क्या होगा ISL का नया फॉर्मेट?

ISL 2026-27 में पारंपरिक होम-अवे फॉर्मेट की वापसी हो रही है। इसके तहत प्रत्येक टीम लीग चरण में दूसरी टीमों के खिलाफ दो बार खेलेगी, जिसमें एक मुकाबला अपने घरेलू मैदान पर और दूसरा विरोधी टीम के मैदान पर होगा। लीग चरण में बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीमों को अंक तालिका में फायदा मिलेगा। इस फॉर्मेट से क्लबों को पूरे सीजन में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने की चुनौती का सामना करना होगा।

शील्ड और ISL कप में क्या है अंतर?

ISL में लीग चरण के अंत में अंक तालिका में शीर्ष पर रहने वाली टीम को लीग शील्ड विजेता घोषित किया जाएगा। वहीं, अंक तालिका में शीर्ष छह स्थान हासिल करने वाली टीमें प्लेऑफ में पहुंचेंगी और ISL कप जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। इस तरह लीग चरण में शीर्ष स्थान हासिल करना और प्लेऑफ के जरिए कप जीतना दो अलग-अलग लक्ष्य होंगे। इससे सीजन के अंतिम चरण तक मुकाबले रोमांचक रहने की उम्मीद है।

ISL 2026-27 में कौन-कौन सी 13 टीमें लेंगी हिस्सा?

नए सीजन में बेंगलुरु एफसी, चेन्नईयिन एफसी, चर्चिल ब्रदर्स एफसी, ईस्ट बंगाल एफसी, एफसी गोवा, इंटर काशी एफसी, केरला ब्लास्टर्स एफसी, मोहन बागान सुपर जायंट, मुंबई सिटी एफसी, नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी, ओडिशा एफसी, पंजाब एफसी और स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली हिस्सा लेंगी। इन क्लबों के बीच लीग चरण में मुकाबले खेले जाएंगे। सभी टीमों का लक्ष्य शीर्ष छह में जगह बनाकर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना होगा।

आठ महीने तक चलेगी खिताब की जंग

ISL 2026-27 का आयोजन अक्टूबर 2026 से मई 2027 तक निर्धारित है। लंबे लीग चरण में क्लबों को खिलाड़ियों की फिटनेस, टीम संयोजन और लगातार अच्छे प्रदर्शन पर ध्यान देना होगा। लीग शील्ड के साथ-साथ ISL कप जीतने की होड़ भी इस सीजन का प्रमुख आकर्षण रहेगी। हालांकि, प्लेऑफ और फाइनल की सटीक तारीखों की पुष्टि के लिए आधिकारिक कार्यक्रम देखना जरूरी है।