काठमांडू: नेपाल ने एशियन गेम्स 2026 की पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। ऑलराउंडर दीपेंद्र सिंह ऐरी को टीम की कमान सौंपी गई है। वहीं, रोहित पौडेल टीम में शामिल हैं, लेकिन कप्तानी की जिम्मेदारी अब ऐरी संभालेंगे। ऑलराउंडर कुशल मल्ल की भी टीम में वापसी हुई है।

दीपेंद्र सिंह ऐरी पहली बार संभालेंगे बड़ी जिम्मेदारी

दीपेंद्र सिंह ऐरी एशियन गेम्स क्वालिफायर में नेपाल की कप्तानी कर चुके हैं, लेकिन किसी मल्टी-टीम टूर्नामेंट में पहली बार टीम का नेतृत्व करेंगे, जिसमें फुल मेंबर देशों की टीमें भी हिस्सा लेंगी। टी20 वर्ल्ड कप के बाद नेपाल की कप्तानी में बदलाव किया गया है। ऐरी ने रोहित पौडेल की जगह कप्तानी संभाली है। हालांकि, रोहित पौडेल को 15 सदस्यीय टीम में बरकरार रखा गया है।

कुशल मल्ल की टीम में वापसी

नेपाल के ऑलराउंडर कुशल मल्ल ने अप्रैल में वापसी के बाद शानदार फॉर्म दिखाई है। उन्होंने 130 रन बनाए हैं, जिसमें चीन के खिलाफ नाबाद 85 रन की पारी भी शामिल है। इसके अलावा, बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी से मल्ल ने छह विकेट भी हासिल किए हैं। वह नेपाल के उन छह बल्लेबाजों में शामिल हैं, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1,000 से ज्यादा रन बनाए हैं।

अनुभवी खिलाड़ियों को भी मिली जगह

नेपाल की टीम में अनुभवी लेग स्पिनर संदीप लामिछाने, सलामी बल्लेबाज कुशल भुर्तेल और आसिफ शेख को शामिल किया गया है। तेज गेंदबाजी विभाग में करण केसी और सोमपाल कामी टीम को मजबूती देंगे। ऑफ स्पिनर शेर मल्ला और बाएं हाथ के स्पिनर ललित राजबंशी नेपाल के स्पिन विकल्पों को मजबूत करेंगे। वहीं, गुलशन झा टीम में ऑलराउंड संतुलन प्रदान करेंगे।

बसीर अहमद को भी टीम में जगह मिली है। वह इससे पहले टी20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा रह चुके हैं और यूएई के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज में भी खेल चुके हैं।

एशियन गेम्स में नेपाल का कार्यक्रम

एशियन गेम्स 2026 की क्रिकेट प्रतियोगिता 24 सितंबर से जापान के निस्शिन में शुरू होगी। फाइनल मुकाबला 3 अक्टूबर को खेला जाएगा। नेपाल अपने अभियान की शुरुआत 25 सितंबर को अफगानिस्तान के खिलाफ करेगा। इसके बाद 26 सितंबर को नेपाल की भिड़ंत जापान से होगी।

नेपाल की पूरी 15 सदस्यीय टीम

दीपेंद्र सिंह ऐरी (कप्तान), कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, रोहित पौडेल, आरिफ शेख, कुशल मल्ल, सुंदीप जोरा, लोकेश बम, संदीप लामिछाने, गुलशन झा, करण केसी, सोमपाल कामी, नंदन यादव, ललित राजबंशी, शेर मल्ला।