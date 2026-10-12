नई दिल्ली: भारतीय ट्रैप शूटर नीरू धांडा ने 2026 एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन पदक अपने नाम किए। उन्होंने प्रतियोगिता में दो गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। भारतीय सेना में नायब सूबेदार के पद पर कार्यरत नीरू ने अपने तीनों पदक भारतीय सेना और देश की रक्षा में बलिदान देने वाले जवानों को समर्पित किए।

ट्रैप शूटिंग में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं नीरू

नीरू धांडा ने एशियन गेम्स में महिला व्यक्तिगत ट्रैप शूटिंग स्पर्धा में 26 अंकों के साथ गोल्ड मेडल जीता। इस उपलब्धि के साथ वह इस स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं। इसके बाद उन्होंने आशीमा अहलावत और मनीषा कीर के साथ महिला टीम ट्रैप स्पर्धा में सिल्वर मेडल हासिल किया, जबकि क्यानन चेनाई के साथ मिश्रित टीम ट्रैप स्पर्धा में गोल्ड जीतकर अपने अभियान को यादगार बना दिया।

भारतीय सेना से मिले सम्मान को जीवनभर याद रखेंगी नीरू

नई दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने 2026 एशियन गेम्स में हिस्सा लेने वाले भारतीय सेना के खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया। नीरू ने कहा, 'मेरी सेना और मेरे देश ने मुझे जो सम्मान दिया है, उसे मैं अपनी पूरी जिंदगी याद रखूंगी। मैं भारतीय सेना और अपने सभी देशवासियों के लिए लड़ती रहूंगी। मुझे उम्मीद है कि मुझे आगे भी लोगों का ऐसा ही प्यार, स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहेगा। मैं यहां मिले सम्मान के लिए दिल से बहुत खुश हूं और सभी की आभारी हूं।'

शहीद जवानों और उनके परिवारों को समर्पित किए तीनों पदक

नीरू ने आगे कहा, 'मैं अपना यह पदक भारतीय सेना और देश के उन बहादुर जवानों को समर्पित करती हूं, जो हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हुए सीमा पर अपनी जान गंवा देते हैं। मैं अपने तीनों पदक उन्हें समर्पित करती हूं। देश के प्रति उनका दृढ़ संकल्प और राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देना कोई छोटी बात नहीं है। उनके भी परिवार हैं। वे हमारे देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ त्याग देते हैं।'

वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक और ओलंपिक कोटा हासिल करने पर नजर

एशियन गेम्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद नीरू धांडा का अगला लक्ष्य वर्ल्ड चैंपियनशिप है। यह प्रतियोगिता 1 से 15 नवंबर तक आयोजित होगी, जिसमें ओलंपिक कोटा हासिल करने का मौका भी मिलेगा। नीरू अब इस प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही हैं, जबकि उनका बड़ा लक्ष्य 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करना है।

नीरू ने कहा, 'मेरा अगला लक्ष्य 1 से 15 नवंबर तक होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप है, जिसमें ओलंपिक कोटा प्रतियोगिता भी शामिल है। इसके बाद अगला लक्ष्य, जो हर खिलाड़ी का सपना होता है, 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक है।'

नीरू की नजर अब 2028 ओलंपिक पर

एशियन गेम्स में नीरू धांडा की सफलता भारतीय निशानेबाजी के लिए बड़ी उपलब्धि है। दोनों खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर देश और भारतीय सेना का नाम रोशन किया है। अब उनकी नजर आगामी वर्ल्ड चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करने और 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक के लिए भारत का कोटा सुनिश्चित करने पर होगी।