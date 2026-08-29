नई दिल्ली: भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा 2026 के बाकी सीजन में प्रतिस्पर्धा करते नजर नहीं आएंगे। ट्रेनिंग के दौरान टखने में लिगामेंट फटने के बाद दो बार के ओलंपिक पदक विजेता को अगले महीने जापान के आइची-नागोया में होने वाले एशियन गेम्स से भी बाहर होना पड़ा है। चोट के कारण वह डायमंड लीग फाइनल और पहली बार आयोजित होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे।

ट्रेनिंग के दौरान लगी चोट

नीरज चोपड़ा ने शनिवार को अपने 'X' अकाउंट पर पोस्ट कर चोट की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डॉक्टर और अपनी टीम से चर्चा के बाद उन्होंने 2026 सीजन के बाकी हिस्से से हटने का फैसला किया है।

नीरज ने लिखा, 'कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार मुझे वह लय मिलती महसूस हो रही थी, जिसकी मैं तलाश कर रहा था। Lausanne में सीजन का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करने के बाद मुझे लगा कि मेरी गति वापस आ रही है। दुर्भाग्य से, इसके कुछ समय बाद ट्रेनिंग के दौरान मेरे टखने में लिगामेंट फट गया। डॉक्टर और टीम से चर्चा के बाद हमने फैसला किया है कि मैं इस सीजन के बाकी हिस्से में हिस्सा नहीं लूंगा।'

एशियन गेम्स और डायमंड लीग फाइनल से बाहर

इस चोट का सीधा असर नीरज के आगामी बड़े मुकाबलों पर पड़ा है। वह 5 सितंबर को ब्रसेल्स में होने वाले डायमंड लीग फाइनल में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा 11 से 13 सितंबर तक बुडापेस्ट में होने वाली पहली वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप भी वह मिस करेंगे।

नीरज के लिए सबसे बड़ा झटका अगले महीने जापान में होने वाले एशियन गेम्स से बाहर होना है। वह इस प्रतियोगिता में भारत के लिए पदक की बड़ी उम्मीद माने जा रहे थे।

चोट के बाद भी शानदार वापसी

2026 का सीजन नीरज चोपड़ा के लिए पहले से ही मुश्किल रहा था। सितंबर 2025 से परेशान कर रही लोअर बैक इंजरी के कारण उनकी प्रतिस्पर्धी वापसी जून तक टल गई थी। वापसी के बाद भी वह पूरी तरह फिट नहीं थे, लेकिन उन्होंने शानदार प्रदर्शन कर अपनी लय हासिल करने के संकेत दिए।

ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में नीरज ने 85.83 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता। इसके बाद Lausanne Diamond League में उन्होंने 88.05 मीटर का सीजन बेस्ट थ्रो किया। इस प्रदर्शन के बाद माना जा रहा था कि नीरज धीरे-धीरे अपनी पुरानी लय में लौट रहे हैं।

Lausanne के बाद बढ़ी थी उम्मीद

Lausanne में 88.05 मीटर का थ्रो नीरज के लिए खास था, क्योंकि चोट से वापसी के बाद यह उनका सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। इसी प्रदर्शन ने आगामी प्रतियोगिताओं में उनसे बड़ी उम्मीदें बढ़ा दी थीं। हालांकि, इसी के कुछ समय बाद ट्रेनिंग में लगी चोट ने उनकी तैयारियों को बड़ा झटका दे दिया।

नीरज ने अपनी निराशा जाहिर करते हुए कहा, "यह निराशाजनक है, खासकर इसलिए क्योंकि मुझे लगा था कि मैं अपनी लय हासिल करने के काफी करीब हूं। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, मुश्किलें सफर का हिस्सा हैं। अब मेरा ध्यान अच्छी तरह से रिकवरी करने और पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापसी करने पर है। आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।"

डायमंड लीग फाइनल के लिए किया था क्वालीफाई

नीरज चोपड़ा ने इस सीजन डायमंड लीग में कुल 12 अंक हासिल किए थे और फाइनल के लिए अपनी जगह पक्की कर ली थी। उन्होंने दोहा में चौथा स्थान हासिल किया था, जबकि 21 अगस्त को Lausanne में दूसरे स्थान पर रहे थे।

इसके बाद ज्यूरिख में सीरीज के 14वें और आखिरी चरण के समाप्त होने के बाद नीरज छठे स्थान पर रहे और डायमंड लीग फाइनल में पहुंचने में सफल रहे थे। अब चोट के कारण वह उस प्रतियोगिता में भी हिस्सा नहीं ले सकेंगे।

वापसी पर रहेगा पूरा फोकस

नीरज चोपड़ा अब एक बार फिर रिहैबिलिटेशन और रिकवरी पर ध्यान देंगे। इस चोट के कारण उनका 2026 सीजन अचानक खत्म हो गया है। Lausanne में 88.05 मीटर के सीजन बेस्ट प्रदर्शन के बाद जिस लय में उनकी वापसी की उम्मीद जगी थी, उस पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। अब भारतीय स्टार का पूरा ध्यान टखने की चोट से उबरने और अगले सीजन में मजबूत वापसी करने पर रहेगा।