कोव्लून : हांगकांग सिक्सेस 2026 में क्रुणाल पांड्या की कप्तानी वाली भारतीय टीम का खराब प्रदर्शन जारी है। 31 अक्टूबर को यूएई ने भारत को 6 विकेट से हराया, जबकि इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ टीम को आखिरी गेंद पर 3 रन से हार झेलनी पड़ी। लगातार तीन हार के बाद भारत अब 1 नवंबर को 11वें-12वें स्थान के प्लेऑफ मुकाबले में बांग्लादेश से भिड़ेगा।

यूएई के खिलाफ बल्लेबाजी में लड़खड़ाई टीम इंडिया

यूएई के कप्तान खालिद शाह ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। नीतीश राणा और राहुल तेवतिया पहले ही ओवर में आउट हो गए, जबकि शशांक सिंह भी सिर्फ एक रन बनाकर पवेलियन लौट गए। राहुल त्रिपाठी ने 7 गेंदों में 24 रन बनाकर पारी संभालने की कोशिश की, लेकिन जाहिद अली ने उन्हें आउट कर दिया।

नटराजन ने 14 गेंदों में ठोके 38 रन

कप्तान क्रुणाल पांड्या 8 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद टी. नटराजन ने शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने मोहम्मद जुहैब के ओवर में दो छक्के और दो चौके जड़े, जबकि आखिरी ओवर में भी दो छक्के लगाए। नटराजन ने 14 गेंदों में 38 रन बनाए, जिसमें 4 छक्के और 3 चौके शामिल रहे। भारत ने 6 ओवर में 6 विकेट पर 94 रन बनाए।

गेंदबाजी में भी फ्लॉप रहे भारतीय खिलाड़ी

95 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी यूएई की टीम ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। खालिद शाह ने टी. नटराजन के पहले ओवर में दो छक्के और दो चौके लगाए, जबकि अनश टंडन ने भी आक्रामक बल्लेबाजी की। खालिद ने सिर्फ 14 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और यूएई ने 10 गेंद शेष रहते 6 विकेट से मुकाबला जीत लिया।

इंग्लैंड के खिलाफ भी आखिरी गेंद पर हारा भारत

यूएई से हारने के बाद भारत का सामना इंग्लैंड से हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने मार्टिन एंडरसन के 13 गेंदों में अर्धशतक और एड बर्नार्ड के 14 गेंदों में नाबाद 35 रनों की मदद से 6 ओवर में 2 विकेट पर 124 रन बनाए। ल्यूक हॉलमैन ने भी तूफानी बल्लेबाजी करते हुए टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया।

आखिरी ओवर में भारत से छिनी जीत

आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए 18 रन चाहिए थे, लेकिन पहली गेंद पर शशांक सिंह आउट हो गए। इसके बाद क्रुणाल पांड्या ने छक्का और चौका लगाकर मुकाबले में रोमांच पैदा किया। अंतिम गेंद पर भारत को जीत के लिए 5 रन की जरूरत थी, लेकिन क्रुणाल केवल एक रन बना सके। इस तरह इंग्लैंड ने 3 रन से मुकाबला जीत लिया। क्रुणाल 7 गेंदों में नाबाद 28 रन बनाकर लौटे।

अब बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा भारत

लगातार तीन हार के बाद भारतीय टीम अब 1 नवंबर को बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। यह मुकाबला टूर्नामेंट में 11वें और 12वें स्थान के लिए खेला जाएगा। बांग्लादेश को भी स्कॉटलैंड, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगातार तीन हार मिली हैं। ऐसे में दोनों टीमें जीत के साथ टूर्नामेंट का अंत करना चाहेंगी।