नई दिल्ली: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की गेंदबाज नंदनी शर्मा और क्रांति गौड़ को जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में शानदार प्रदर्शन का फायदा मिला है। दोनों खिलाड़ियों ने ICC की महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय गेंदबाजी रैंकिंग में अपनी स्थिति बेहतर की है। वहीं, ऑस्ट्रेलियाई टीम की मेगन शट, एलिस पेरी और एनाबेल सदरलैंड को भी रैंकिंग में फायदा हुआ है।

नंदनी शर्मा ने लगाई 26 स्थानों की छलांग

भारतीय तेज गेंदबाज नंदनी शर्मा ने रैंकिंग में सबसे बड़ी छलांग लगाई है। वह 26 स्थान ऊपर चढ़कर 45वें नंबर पर पहुंच गई हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ शुरुआती दो टी20 मुकाबलों में उन्होंने कुल तीन विकेट हासिल किए। पहले मैच में नंदनी ने 11 रन देकर दो विकेट लिए थे। इस प्रदर्शन के बाद उन्होंने करियर की सर्वश्रेष्ठ 507 रेटिंग अंक भी हासिल कर लिए हैं।

क्रांति गौड़ को भी मिला शानदार प्रदर्शन का फायदा

भारतीय गेंदबाज क्रांति गौड़ ने भी ICC महिला टी20 गेंदबाजी रैंकिंग में सुधार किया है। वह नौ स्थान ऊपर चढ़कर 43वें नंबर पर पहुंच गई हैं। क्रांति ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के पहले दोनों मुकाबलों में एक-एक विकेट लिया था। उनकी इस निरंतरता ने रैंकिंग में उनकी स्थिति मजबूत की है और भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के लिए यह सकारात्मक संकेत है।

शेफाली वर्मा चौथे स्थान पर बरकरार

भारतीय बल्लेबाजों की टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में भी बदलाव देखने को मिला है। शेफाली वर्मा बल्लेबाजों की सूची में चौथे स्थान पर बनी हुई हैं। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में केवल 25 गेंदों पर 55 रन की तेजतर्रार पारी खेली थी। वहीं, दीप्ति शर्मा ने पहले टी20 मैच में 37 गेंदों पर 49 रन बनाए, जिसके बाद वह एक स्थान ऊपर चढ़कर संयुक्त रूप से 37वें नंबर पर पहुंच गईं।

न्यूजीलैंड की जॉर्जिया प्लिमर और मैडी ग्रीन को फायदा

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नॉर्थ सिडनी में खेले गए टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में न्यूजीलैंड की बल्लेबाज जॉर्जिया प्लिमर और मैडी ग्रीन ने भी रैंकिंग में सुधार किया। प्लिमर ने नाबाद 85 रन की पारी खेली, जो इस प्रारूप में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। ग्रीन भी नाबाद रहीं और दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 127 रन की साझेदारी की। न्यूजीलैंड ने दो विकेट पर 162 रन बनाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने दो विकेट से मुकाबला जीत लिया।

मेगन शट वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंचीं

बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की सफलता का सबसे बड़ा फायदा तेज गेंदबाज मेगन शट को मिला। उन्होंने तीसरे वनडे में 16 रन देकर चार विकेट लिए और पांच ओवर मेडन डाले। उनकी शानदार गेंदबाजी के सामने बांग्लादेश की टीम की पारी के दौरान स्कोर चार विकेट पर 45 रन रहा। शट ने पूरी सीरीज में कुल 10 विकेट लिए और ICC महिला वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंच गईं।

एनाबेल सदरलैंड और एलिस पेरी की वनडे रैंकिंग में सुधार

ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज एनाबेल सदरलैंड ने बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे में नाबाद अर्धशतक लगाया। इसके बाद वह चार स्थान ऊपर चढ़कर महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में करियर के सर्वश्रेष्ठ 13वें स्थान पर पहुंच गईं। उनके रेटिंग अंक 642 हो गए हैं। एलिस पेरी भी एक स्थान ऊपर चढ़कर वनडे बल्लेबाजों की सूची में नौवें नंबर पर पहुंच गईं। ऑलराउंडरों की रैंकिंग में भी उन्होंने 14 स्थान की छलांग लगाकर संयुक्त रूप से 25वां स्थान हासिल किया।

