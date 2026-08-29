विंडहोक: नामीबिया ने टी20 ट्राई सीरीज के पहले ही मुकाबले में बड़ा उलटफेर करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 18 रन से हरा दिया। विंडहोक के क्रिकेट ग्राउंड पर पहले बल्लेबाजी करते हुए नामीबिया ने 20 ओवर में 163/9 का स्कोर बनाया। जवाब में दक्षिण अफ्रीकी टीम Dewald Brevis की शानदार 75 रन की पारी के बावजूद 145/9 तक ही पहुंच सकी।

नामीबिया ने खड़ा किया मजबूत स्कोर

टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और Bjorn Fortuin ने 2 विकेट लेकर नामीबिया को शुरुआती झटके दिए। इसके बावजूद घरेलू टीम ने वापसी की। सलामी बल्लेबाज Louren Steenkamp ने 29 गेंदों पर 41 रन बनाकर पारी को तेज शुरुआत दी। इसके बाद अनुभवी ऑलराउंडर Jan Frylinck ने मोर्चा संभाला और शानदार बल्लेबाजी की। Frylinck ने सिर्फ 38 गेंदों में 60 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। उनकी पारी ने नामीबिया को मध्य ओवरों में जरूरी गति दी।

दक्षिण अफ्रीका के Duan Jansen और Prenelan Subrayen ने डेथ ओवरों से पहले रनगति पर अंकुश लगाने की कोशिश की। Jansen ने 2/32 और Subrayen ने 3/32 के आंकड़े दर्ज किए, लेकिन निचले क्रम के बल्लेबाजों ने उपयोगी रन जोड़कर नामीबिया को 163/9 तक पहुंचा दिया।

Trumpelmann और JJ Smit ने दक्षिण अफ्रीका की कमर तोड़ी

164 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत अच्छी नहीं रही। नामीबिया के तेज गेंदबाजों ने घरेलू परिस्थितियों का शानदार फायदा उठाया और दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज Ruben Trumpelmann ने दक्षिण अफ्रीकी शीर्ष क्रम को तहस-नहस कर दिया। उन्होंने चार ओवर में सिर्फ 24 रन देकर 3 विकेट झटके। वहीं JJ Smit ने भी 3/31 की शानदार गेंदबाजी करते हुए मध्य क्रम को बड़ा झटका दिया।

Dewald Brevis की 75 रन की पारी भी बेकार

दक्षिण अफ्रीका की ओर से Dewald Brevis ने अकेले संघर्ष किया। 'Baby AB' के नाम से मशहूर Brevis ने 50 गेंदों पर 75 रन की शानदार पारी खेली। उनकी पारी में 4 चौके और 5 छक्के शामिल रहे। Brevis ने लक्ष्य का पीछा करने की कोशिश जारी रखी, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें पर्याप्त साथ नहीं मिला। Duan Jansen ने 25 रन बनाकर कुछ देर उनका साथ दिया, लेकिन बाकी बल्लेबाज नामीबियाई गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सके।

Namibia ने 18 रन से दर्ज की यादगार जीत

कप्तान Gerhard Erasmus ने भी गेंद से अहम योगदान दिया। उन्होंने अपने दो ओवरों में सिर्फ 7 रन दिए और एक महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका की टीम लगातार विकेट गंवाती रही और निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे रह गई। आखिरकार दक्षिण अफ्रीका 20 ओवर में 145/9 रन ही बना सकी और नामीबिया ने मुकाबला 18 रन से अपने नाम कर लिया। यह पिछले 10 महीनों में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नामीबिया की दूसरी जीत है।

ट्राई सीरीज में Namibia की धमाकेदार शुरुआत

इस जीत के साथ 17वीं रैंकिंग वाली नामीबिया ने ट्राई सीरीज का शानदार आगाज किया है। टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया और फिर गेंदबाजों ने उसे सफलतापूर्वक डिफेंड किया। Jan Frylinck की 60 रन की पारी और Ruben Trumpelmann व JJ Smit की तीन-तीन विकेट की गेंदबाजी इस जीत की सबसे बड़ी वजह रही। दूसरी ओर, Brevis का शानदार अर्धशतक दक्षिण अफ्रीका को जीत नहीं दिला सका।