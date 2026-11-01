हैमिल्टन: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांचवें टी20 मुकाबले से पहले भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने टीम चयन और खिलाड़ियों को मौका देने को लेकर अपनी बात रखी। वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में लगातार मौका नहीं मिलने पर चल रही चर्चा के बीच गंभीर ने साफ कहा कि उनका काम सभी को खुश करना नहीं, बल्कि टीम के हित में सही फैसले लेना है। उन्होंने यह भी कहा कि लंबे समय से अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पर्याप्त मौके मिलने चाहिए।

'मेरा काम सभी को खुश करना नहीं है'

गौतम गंभीर ने टीम चयन को लेकर अपनी सोच स्पष्ट करते हुए कहा, 'सबसे पहले, मेरा काम सभी को खुश करना नहीं है। मेरा काम सही फैसले लेना है, लोकप्रिय फैसले नहीं। मैं इसी काम के लिए यहां हूं।'

उन्होंने आगे कहा, 'आज के समय में सोशल मीडिया और बाहर होने वाली चर्चाओं के कारण लोकप्रिय फैसला लेना काफी आसान हो गया है। लेकिन मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण सही फैसला लेना और यह सुनिश्चित करना है कि ड्रेसिंग रूम के अंदर खिलाड़ियों को सुरक्षा और भरोसे का माहौल मिले।'

लंबे समय से अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मिलेगा मौका

गंभीर ने टीम में मौजूद प्रतिभा और खिलाड़ियों को लगातार मौके देने के महत्व पर भी बात की। उन्होंने कहा, 'टीम में काफी प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। लेकिन कुछ खिलाड़ियों ने लंबे समय से शानदार प्रदर्शन किया है और वे निश्चित रूप से ज्यादा मौके मिलने के हकदार हैं। हम इसी सोच के साथ इस सीरीज में आगे बढ़े हैं।'

उनके इस बयान को वैभव सूर्यवंशी के चयन को लेकर चल रही बहस से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, गंभीर ने किसी खिलाड़ी का नाम लेकर चयन को लेकर अलग से कोई टिप्पणी नहीं की।

वैभव सूर्यवंशी के चयन पर क्यों हो रही है चर्चा?

15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी के प्लेइंग इलेवन में चयन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस सीरीज में उन्हें दो मुकाबलों में खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने एक मैच में नंबर तीन पर बल्लेबाजी करते हुए 4 रन बनाए, जबकि दूसरे मुकाबले में ओपनिंग करते हुए सिर्फ 19 गेंदों पर 45 रनों की विस्फोटक पारी खेली।

जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ 15 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले वैभव अब तक 10 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 295 रन बना चुके हैं। उनका औसत 29.50 और स्ट्राइक रेट 185 से ज्यादा का रहा है। इस दौरान उन्होंने दो अर्धशतक भी लगाए हैं।

संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को मिल रहा है लंबा मौका

भारतीय टीम में टी20 वर्ल्ड कप विजेता ओपनिंग जोड़ी संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को लगातार मौके दिए जा रहे हैं। वहीं, वैभव को मुख्य रूप से चोट या खराब फॉर्म जैसी परिस्थितियों में टीम में जगह मिलने की चर्चा होती रही है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ मौजूदा सीरीज में भी वैभव को दो मुकाबलों में मौका मिला, जबकि ईशान किशन की वापसी के बाद उन्हें प्लेइंग इलेवन से बाहर बैठना पड़ा। पांचवें टी20 में भी टीम मैनेजमेंट ने उन्हें मौका नहीं दिया।

भारत पहले ही जीत चुका है टी20 सीरीज

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज में टीम इंडिया ने 3-1 की अजेय बढ़त बना रखी है। भारत ने शुरुआती तीन मुकाबले जीतकर सीरीज अपने नाम की थी। हालांकि, चौथे टी20 में न्यूजीलैंड ने 260 रनों के लक्ष्य का बचाव करते हुए भारत को 87 रनों से हराया था।

अब पांचवें मुकाबले में भारतीय टीम जीत के साथ सीरीज 4-1 से समाप्त करना चाहेगी। वहीं न्यूजीलैंड की नजर लगातार दूसरी जीत दर्ज करने पर है।