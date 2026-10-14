जालंधर: एशियन चैंपियंस ट्रॉफी पंजाब 2026: भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह के लिए आगामी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी बेहद खास होने वाली है। पंजाब में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट में हरमनप्रीत पहली बार अपने गृह राज्य में अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेलेंगे। इस खास मौके पर उनका परिवार स्टेडियम में मौजूद रहेगा और उनके पिता पहली बार उन्हें भारत के लिए खेलते हुए लाइव देखेंगे।

पहली बार अपने परिवार के सामने खेलेंगे हरमनप्रीत

हरमनप्रीत सिंह ने कहा कि पंजाब में अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट के दौरान भारतीय जर्सी पहनकर खेलना पूरी टीम के लिए गर्व की बात होगी। उन्होंने बताया कि उनके परिवार के सदस्य स्टेडियम में बैठकर उन्हें खेलते हुए देखने के लिए उत्साहित हैं। कप्तान के मुताबिक, उनके पिता ने अब तक उन्हें देश के लिए स्टेडियम में बैठकर खेलते हुए नहीं देखा है। ऐसे में यह टूर्नामेंट उनके लिए भावनात्मक रूप से भी बेहद खास रहेगा।

हरमनप्रीत ने क्या कहा?

भारतीय कप्तान ने कहा, ;यह पूरी टीम के लिए खास अवसर होने वाला है, खासकर पंजाब से आने वाले खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि पहली बार हम पंजाब में किसी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत की जर्सी पहनकर खेलेंगे।'

उन्होंने आगे कहा, 'मेरे परिवार के सभी सदस्य स्टेडियम में मौजूद रहेंगे और पहली बार एक साथ मुझे अंतरराष्ट्रीय मैच खेलते हुए देखेंगे। इसमें मेरे पिता भी शामिल हैं, जिन्होंने अब तक मुझे स्टेडियम में बैठकर देश के लिए खेलते हुए नहीं देखा है।'

पंजाब में लौटेगी अंतरराष्ट्रीय हॉकी की रौनक

एशियन चैंपियंस ट्रॉफी पंजाब 2026 का आयोजन 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक जालंधर और मोहाली में किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में भारत के अलावा मलेशिया, दक्षिण कोरिया, चीन, जापान और बांग्लादेश की टीमें हिस्सा लेंगी। पंजाब में अंतरराष्ट्रीय हॉकी की वापसी से स्थानीय प्रशंसकों को भारतीय टीम को करीब से देखने का मौका मिलेगा।

भारत इससे पहले 2023 में चेन्नई में पुरुष एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कर चुका है। इस बार पंजाब में टूर्नामेंट आयोजित होने से राज्य की हॉकी परंपरा और खिलाड़ियों के योगदान को भी खास पहचान मिलेगी।

जालंधर में होंगे शुरुआती मुकाबले

टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबले जालंधर के ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम, बर्ल्टन पार्क में खेले जाएंगे। यहां 27 अक्टूबर को उद्घाटन समारोह के साथ लीग चरण के मुकाबले शुरू होंगे, जो 2 नवंबर तक चलेंगे। इसके बाद प्रतियोगिता मोहाली के ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में पहुंचेगी, जहां 4 और 5 नवंबर को सेमीफाइनल और पदक मुकाबले खेले जाएंगे।

भारत के सामने खिताब बचाने की चुनौती

टूर्नामेंट में सभी छह टीमें लीग चरण में एक-दूसरे के खिलाफ खेलेंगी। लीग चरण के बाद शीर्ष चार टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी। भारत की कोशिश घरेलू परिस्थितियों और दर्शकों के समर्थन का फायदा उठाकर खिताब बरकरार रखने की होगी। एशियन गेम्स में लगातार दो स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह पर भी सबकी निगाहें रहेंगी।

पंजाब के लिए क्यों खास है यह टूर्नामेंट?

पंजाब लंबे समय से भारतीय हॉकी का प्रमुख केंद्र रहा है। राज्य ने उदम सिंह, बलबीर सिंह सीनियर, मनप्रीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह जैसे कई दिग्गज खिलाड़ी दिए हैं। जालंधर के संंसारपुर और मिठापुर जैसे इलाकों ने भी हॉकी प्रतिभाओं को निखारने में अहम भूमिका निभाई है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट की मेजबानी राज्य के हॉकी प्रेमियों के लिए एक बड़ा अवसर है।

हरमनप्रीत सिंह के लिए यह प्रतियोगिता सिर्फ खिताब बचाने की चुनौती नहीं, बल्कि अपने परिवार और घरेलू दर्शकों के सामने देश का प्रतिनिधित्व करने का यादगार मौका भी होगी।