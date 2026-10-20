नई दिल्ली: भारत के पूर्व बाएं हाथ के स्पिनर मुरली कार्तिक ने तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की भारतीय टी20 टीम में वापसी का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि किसी खिलाड़ी के चयन में उम्र को बाधा नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसके प्रदर्शन और मैदान पर योगदान को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कार्तिक के मुताबिक, यदि कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और टीम के लिए उपयोगी है, तो उसे उम्र के आधार पर बाहर नहीं रखना चाहिए।

भुवनेश्वर को न्यूजीलैंड टी20 सीरीज के लिए मिला मौका

भुवनेश्वर कुमार को 22 अक्टूबर से शुरू होने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के लिए भारतीय टीम में वापस बुलाया गया है। इससे पहले उन्हें बेंगलुरु में वेस्टइंडीज के खिलाफ पांचवें टी20 मुकाबले में भी शामिल किया गया था। शुरुआत में उन्हें अर्शदीप सिंह के कवर के रूप में टीम में लिया गया, लेकिन बाद में मयंक यादव की जगह प्लेइंग इलेवन में मौका मिला। बारिश के कारण यह मुकाबला पूरा नहीं हो सका।

'अगर कोई खिलाड़ी अच्छा है, तो उसे चुना जाना चाहिए'

मुरली कार्तिक ने भुवनेश्वर की वापसी पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, 'मैं उनकी वापसी से 100 प्रतिशत खुश हूं। मैं कभी भी चयन में उम्र को बहुत बड़ा आधार मानने का समर्थक नहीं रहा हूं। अगर कोई खिलाड़ी अच्छा है, तो उसे चुना जाना चाहिए। कोई 40 साल का है और अच्छा खेल रहा है, तो जब तक वह मैदान पर दौड़ सकता है और टीम के लिए बोझ नहीं है, उसे चुने जाने में मुझे कोई परेशानी नहीं है।'

IPL 2025 और 2026 में भुवनेश्वर का प्रदर्शन रहा शानदार

कार्तिक ने भुवनेश्वर कुमार के अनुभव और निरंतर प्रदर्शन की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अपने करियर में लगातार अपनी उपयोगिता साबित की है। उन्होंने कहा, 'भुवनेश्वर कुमार जैसे खिलाड़ी ने पूरे करियर में अपना प्रदर्शन दिखाया है। वह शांत रहते हैं और असाधारण प्रदर्शन करते हैं। वह ऐसे खिलाड़ी नहीं हैं, जो अपने प्रदर्शन का शोर मचाते हैं और कहते हैं कि मेरी ओर ध्यान दीजिए।'

उन्होंने आगे कहा, 'इस साल आईपीएल में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। आईपीएल गेंदबाजों के लिए बेहद मुश्किल टूर्नामेंट है, लेकिन भुवनेश्वर अलग-अलग परिस्थितियों और मैच के हर चरण में सर्वश्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक रहे।'

वापसी के बाद भुवनेश्वर पर रहेगा दबाव

मुरली कार्तिक ने यह भी माना कि लंबे समय बाद भारतीय टीम में लौटने वाले खिलाड़ी पर अतिरिक्त दबाव रहता है। उनके मुताबिक, भुवनेश्वर का प्रदर्शन यह तय करने में अहम हो सकता है कि भविष्य में उम्रदराज खिलाड़ियों की वापसी को चयनकर्ता किस नजरिए से देखते हैं।

कार्तिक ने कहा, '30 साल की उम्र पार करने के बाद वापसी करने वाले किसी भी खिलाड़ी के लिए यह आसान नहीं होता। सबकी नजरें उस पर रहती हैं। अगर वह अच्छा करता है, तो लोग कहेंगे कि उसने अपनी फॉर्म बरकरार रखी है। लेकिन अगर वह अच्छा नहीं करता, तो लोग कहेंगे कि हमें पहले से पता था कि ऐसा होगा।'

वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा सही समय पर मौका

युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर कार्तिक ने कहा कि इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी को अपने अवसर का इंतजार करना चाहिए। टीम में पहले से दो सलामी बल्लेबाज और तीसरे नंबर पर अच्छा प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी मौजूद है, जो जरूरत पड़ने पर ओपनिंग भी कर सकता है।

कार्तिक ने कहा, "वैभव सूर्यवंशी असाधारण प्रतिभा वाले खिलाड़ी हैं। फिलहाल उन्हें अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि टीम में दो सलामी बल्लेबाज हैं और तीसरे नंबर का खिलाड़ी भी शानदार प्रदर्शन कर रहा है। टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इस समय शीर्ष बल्लेबाजों में शामिल खिलाड़ियों के साथ टीम का संतुलन भी महत्वपूर्ण है।"

उन्होंने आगे कहा, 'वैभव को मौका जरूर मिलेगा, क्योंकि वह रोमांचक प्रतिभा हैं और उनका भविष्य शानदार है। फिलहाल यह समय का इंतजार करने और धैर्य बनाए रखने की बात है।'

22 अक्टूबर से शुरू होगा भारत का न्यूजीलैंड दौरा

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज 22 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। भुवनेश्वर कुमार की वापसी, वरुण चक्रवर्ती की फिटनेस, नमन धीर की ऑलराउंड क्षमता और वैभव सूर्यवंशी को मिलने वाले अवसर इस सीरीज से जुड़े प्रमुख चर्चा के विषय होंगे। मुरली कार्तिक के मुताबिक, खिलाड़ियों के चयन में उम्र के बजाय प्रदर्शन, फिटनेस और टीम के लिए उपयोगिता को महत्व दिया जाना चाहिए।