नई दिल्ली: MS धोनी के चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) में 1 लाख से ज्यादा शेयर होने की खबरों के बीच फ्रेंचाइजी ने उनकी हिस्सेदारी को लेकर स्थिति साफ कर दी है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि धोनी टीम में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन CSK ने इन अटकलों को खारिज कर दिया है। हालांकि, धोनी पहले से ही फ्रेंचाइजी के माइनॉरिटी शेयरहोल्डर हैं।

धोनी के पास CSK के 1 लाख से ज्यादा शेयर

एक रिपोर्ट के मुताबिक, एमएस धोनी ने कुछ समय पहले ऑफ-मार्केट डील के जरिए चेन्नई सुपर किंग्स के 1 लाख से ज्यादा अनलिस्टेड इक्विटी शेयर खरीदे थे। शेयरों की संख्या भले ही काफी बड़ी नजर आती हो, लेकिन CSK की कुल इक्विटी में धोनी की हिस्सेदारी सिर्फ करीब 0.01 से 0.02 प्रतिशत के आसपास बताई गई है।

श्रीनिवासन परिवार के पास 55 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी

चेन्नई सुपर किंग्स की अधिकांश हिस्सेदारी अभी भी श्रीनिवासन परिवार के नियंत्रण में है। परिवार के पास फ्रेंचाइजी की 55 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सेदारी है। वहीं, पब्लिक निवेशकों के पास 30 करोड़ से ज्यादा शेयर हैं, जो कुल स्वामित्व का करीब 40 प्रतिशत हिस्सा है।

15-20 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की खबरों को किया खारिज

हाल ही में ऐसी अटकलें सामने आई थीं कि एमएस धोनी CSK में 15 से 20 प्रतिशत तक की हिस्सेदारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, चेन्नई सुपर किंग्स मैनेजमेंट ने इन रिपोर्ट्स को लगातार खारिज किया है।

CSK एक अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी है। इसलिए इसके शेयर खुले स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं होते। फ्रेंचाइजी में किसी भी तरह के इक्विटी ट्रांसफर के लिए आंतरिक बोर्ड की मंजूरी जरूरी होती है।

धोनी के शेयरों की कीमत कितनी है?

इंडियन प्रीमियर लीग में फ्रेंचाइजी की रिकॉर्ड वैल्यूएशन के बीच धोनी की हिस्सेदारी की मौजूदा बाजार कीमत करीब 2.6 करोड़ से 3 करोड़ रुपये के बीच आंकी जा रही है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स जैसी फ्रेंचाइजी की वैल्यूएशन करीब 16,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने के बाद CSK में धोनी के शेयरों की वैल्यू को लेकर भी चर्चा तेज हुई है।

हिस्सेदारी कम, लेकिन CSK में प्रभाव बहुत बड़ा

कागजों पर धोनी की हिस्सेदारी भले ही बेहद छोटी हो, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स में उनका प्रभाव काफी बड़ा है। वह फ्रेंचाइजी की पहचान माने जाते हैं और टीम से जुड़े क्रिकेटिंग फैसलों में उनकी भूमिका अहम बनी हुई है।

स्टीफन फ्लेमिंग के टीम से अलग होने के बाद नए हेड कोच की तलाश में भी धोनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा आगामी ऑक्शन से पहले संभावित ट्रेड टारगेट्स को लेकर भी वह रणनीति बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

चोट के बावजूद पर्दे के पीछे संभाली रणनीति

पिछले सीजन में चोट के कारण धोनी मैदान पर ज्यादा सक्रिय नहीं रह पाए थे, लेकिन इसके बावजूद पर्दे के पीछे से उनकी लीडरशिप और रणनीतिक प्रभाव बना रहा। अब नए सीजन की शुरुआत से पहले नजर इस बात पर होगी कि धोनी ड्रेसिंग रूम में कितने सक्रिय रहते हैं और कप्तान रुतुराज गायकवाड़ तथा नए कोचिंग स्टाफ के साथ किस तरह काम करते हैं।

धोनी चाहते हैं CSK का भारतीय हेड कोच?

स्टीफन फ्लेमिंग के CSK से अलग होने के बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक, एमएस धोनी फ्रेंचाइजी के लिए एक भारतीय हेड कोच चाहते हैं। इस भूमिका के लिए दिल्ली कैपिटल्स के मौजूदा हेड कोच हेमंग बदानी के नाम पर विचार किए जाने की खबर है।

हालांकि, पांच बार की आईपीएल चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से अभी तक नए हेड कोच के नाम को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

CSK में धोनी की भूमिका पर रहेगी नजर

एमएस धोनी की हिस्सेदारी को लेकर भले ही बड़ी हिस्सेदारी खरीदने की खबरों पर CSK ने सफाई दे दी हो, लेकिन फ्रेंचाइजी में उनका प्रभाव कम नहीं हुआ है। 1 लाख से ज्यादा शेयरों के मालिक होने के साथ-साथ टीम की रणनीति और क्रिकेटिंग फैसलों में उनकी भूमिका आगामी सीजन में भी चर्चा का विषय बनी रहेगी।