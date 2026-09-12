नई दिल्ली: मोहम्मद सिराज को 2026-27 रणजी ट्रॉफी सीजन के लिए हैदराबाद की सीनियर पुरुष टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की सीनियर चयन समिति ने शुक्रवार को बैठक के बाद यह फैसला लिया। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज चामा मिलिंद को टीम का उपकप्तान बनाया गया है, जो राष्ट्रीय टीम की प्रतिबद्धताओं के चलते सिराज की गैरमौजूदगी में कप्तानी संभालेंगे।

सिराज को मिली बड़ी जिम्मेदारी

हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की सीनियर चयन समिति ने आगामी रणजी ट्रॉफी सीजन के लिए मोहम्मद सिराज को कप्तान बनाने का फैसला किया है। सिराज घरेलू क्रिकेट में हैदराबाद का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और भारतीय टेस्ट टीम के नियमित सदस्य हैं।

रणजी ट्रॉफी भारत की प्रमुख फर्स्ट-क्लास प्रतियोगिता है। ऐसे में राज्य स्तर पर टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी सिराज के लिए अहम होगी। आगामी सीजन में कई भारतीय खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट में लौटेंगे, जिससे रेड-बॉल क्रिकेट में प्रतिस्पर्धा और तैयारी दोनों को बढ़ावा मिलेगा।

चामा मिलिंद बने उपकप्तान

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज चामा मिलिंद को हैदराबाद टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है। सिराज अगर राष्ट्रीय टीम के साथ अपनी प्रतिबद्धताओं के कारण किसी मुकाबले के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं, तो मिलिंद टीम की कप्तानी संभालेंगे। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने इस नेतृत्व जोड़ी पर भरोसा जताया है और आगामी घरेलू अभियान के लिए दोनों को शुभकामनाएं दी हैं।

सिराज को मिलेगी लय हासिल करने का मौका

सिराज का घरेलू क्रिकेट में खेलना उनके लिए भी अहम माना जा रहा है। भारतीय तेज गेंदबाज ने हाल ही में बताया था कि दो महीने के ब्रेक की वजह से उनकी गेंदबाजी की लय प्रभावित हुई थी। ऐसे में रणजी ट्रॉफी उन्हें लंबे फॉर्मेट में लगातार गेंदबाजी करने और अपनी लय वापस हासिल करने का महत्वपूर्ण मौका देगी। आगामी टेस्ट मैचों को देखते हुए भी घरेलू क्रिकेट में उनका प्रदर्शन और तैयारी अहम रहेगी।

हाल ही में डुलेप ट्रॉफी में खेले थे

मोहम्मद सिराज हाल ही में डुलेप ट्रॉफी में साउथ जोन की टीम का हिस्सा थे। अब वह रणजी ट्रॉफी में अपनी घरेलू टीम हैदराबाद की अगुवाई करेंगे। सिराज भारतीय टेस्ट सेटअप के नियमित सदस्य हैं और हैदराबाद क्रिकेट से उनका पुराना नाता रहा है। ऐसे में टीम की कप्तानी मिलने से वह घरेलू क्रिकेट में नेतृत्व की नई जिम्मेदारी निभाते नजर आएंगे।

रणजी ट्रॉफी क्यों है अहम?

रणजी ट्रॉफी भारत की प्रमुख फर्स्ट-क्लास प्रतियोगिता है और भारतीय खिलाड़ियों के लिए टेस्ट क्रिकेट की तैयारी का महत्वपूर्ण मंच मानी जाती है। आगामी टेस्ट मुकाबलों को देखते हुए सिराज के लिए रणजी ट्रॉफी में नियमित क्रिकेट खेलना अपनी गेंदबाजी लय और मैच फिटनेस बनाए रखने के लिहाज से अहम होगा। हैदराबाद अब सिराज की कप्तानी और चामा मिलिंद की उपकप्तानी में 2026-27 रणजी ट्रॉफी अभियान की शुरुआत करेगा।