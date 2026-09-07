वूरबर्ग (नीदरलैंड) : न्यूजीलैंड के लिमिटेड-ओवर्स कप्तान मिचेल सैंटनर ने कहा है कि वह भारत के खिलाफ तीनों फॉर्मेट की पूरी सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में कीवी टीम की हालिया जीत के बाद मेहमान टीम बदला लेने की कोशिश कर सकती है। न्यूजीलैंड भारत के घरेलू मैदान पर एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी बनकर उभरा है और उसने अलग-अलग फॉर्मेट में मेजबान टीम के खिलाफ 2 बार सीरीज जीती है। 'ब्लैक कैप्स' ने इस साल जनवरी में तीन मैचों की वनडे सीरीज में भारत को 2-1 से हराया था, जबकि 2024 में उन्होंने भारत के खिलाफ 3-0 से टेस्ट सीरीज जीतकर इतिहास रच दिया था।

भारत मेजबान टीम से हिसाब बराबर करने के इरादे से न्यूजीलैंड का दौरा करेगा। उनका व्हाइट-बॉल कैंपेन, जिसमें 5 T20I और 5 वनडे मैच शामिल हैं, 22 अक्टूबर से शुरू होगा और 15 नवंबर तक चलेगा। इसके बाद वेलिंगटन में 19 से 23 नवंबर तक दो मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होगी और दूसरा टेस्ट 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। यह दो टेस्ट मैचों की सीरीज मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकल में भी अहम होगी। न्यूजीलैंड अभी स्टैंडिंग में तीसरे स्थान पर है, जबकि भारत पांचवें स्थान पर है।

सैंटनर, जो यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग (ETPL) में एडिनबर्ग कैसल रॉकरर्स की कप्तानी कर रहे हैं, ने एएनआई को बताया कि भारत बदला लेने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उन्हें तीनों फॉर्मेट में कड़े मुकाबले की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड में टेस्ट मैचों में अलग तरह की, सीम-फ्रेंडली परिस्थितियां मिल सकती हैं। साथ ही उन्होंने व्हाइट-बॉल और रेड-बॉल क्रिकेट दोनों में भारत के बॉलिंग अटैक और ओवरऑल क्वालिटी की तारीफ की। जब उनसे पूछा गया कि क्या भारतीय टीम बदला लेने की कोशिश करेगी, तो उन्होंने कहा, 'हो सकता है कि वे ऐसा करें...'। सैंटनर ने कहा, 'यह एक शानदार सीरीज होने वाली है। हर कोई लंबे समय से न्यूजीलैंड में भारत जैसी बड़ी टीम के खिलाफ तीनों फॉर्मेट खेलने का इंतजार कर रहा था। हर कोई यही तो करना चाहता है।'

उन्होंने कहा, 'सबसे पहले, 10 व्हाइट-बॉल मैच होने हैं, जो काफी ज्यादा हैं, लेकिन यह एक अच्छी सीरीज होगी। फिर टेस्ट मैच होंगे और मुझे लगता है कि भारत में खेले गए टेस्ट मैचों की तुलना में यहां हालात थोड़े अलग होंगे। भारत तीनों फॉर्मेट में एक बहुत अच्छी टीम है; हम यह जानते हैं। उनके पास जबरदस्त ताकत है, खासकर व्हाइट-बॉल और फिर रेड-बॉल क्रिकेट में। साल के उस समय पिचें थोड़ा अलग व्यवहार कर सकती हैं, हरी पिचें और तेज गेंदबाजों के लिए मददगार हो सकती हैं, लेकिन भारत के गेंदबाजी आक्रमण को देखें तो वह भी काफी अच्छा है।'