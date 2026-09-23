नागोया: मीराबाई चानू ने नागोया में इतिहास रचते हुए एशियन गेम्स 2026 में महिलाओं की 49 किग्रा वेटलिफ्टिंग स्पर्धा का सिल्वर मेडल जीत लिया। इस पदक के साथ चानू ने अपने करियर के बड़े अंतरराष्ट्रीय पदकों का पूरा सेट हासिल कर लिया। उनके नाम पहले ही ओलंपिक सिल्वर, वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड और कॉमनवेल्थ गेम्स के स्वर्ण पदक दर्ज हैं।

28 साल बाद भारत को वेटलिफ्टिंग में एशियन गेम्स पदक

मीराबाई चानू का सिल्वर मेडल भारतीय वेटलिफ्टिंग के लिए भी ऐतिहासिक है। वह 1998 के बैंकॉक एशियन गेम्स में कर्णम मल्लेश्वरी के सिल्वर मेडल के बाद भारत के लिए एशियन गेम्स में वेटलिफ्टिंग पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनीं। यानी भारत को इस खेल में एशियन गेम्स पदक के लिए 28 साल का इंतजार करना पड़ा।

198 किग्रा वजन उठाकर जीता सिल्वर

32 वर्षीय मीराबाई चानू ने महिलाओं की 49 किग्रा कैटेगरी में कुल 198 किग्रा वजन उठाया। उन्होंने स्नैच में 87 किग्रा और क्लीन एंड जर्क में 111 किग्रा का भार उठाया। इस प्रदर्शन के साथ वह सात वेटलिफ्टरों के फील्ड में दूसरे स्थान पर रहीं।

उत्तर कोरिया की रि सोंग-गुम ने जीता गोल्ड

मीराबाई चानू से आगे उत्तर कोरिया की रि सोंग-गुम रहीं। उन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर एशियन गेम्स में लगातार तीसरी बार स्वर्ण पदक अपने नाम किया और गोल्डन हैट्रिक पूरी की। चानू ने 198 किग्रा के कुल वजन के साथ सिल्वर हासिल किया।

इंडोनेशिया की खिलाड़ी ने जीता कांस्य

इंडोनेशिया की विजायाना लुलुक डियानी ट्राई ने 191 किग्रा के कुल वजन के साथ कांस्य पदक जीता। उन्होंने स्नैच में 87 किग्रा और क्लीन एंड जर्क में 103 किग्रा वजन उठाया।

रियो से टोक्यो तक चानू का सफर

मीराबाई चानू का करियर उतार-चढ़ाव से भरा रहा है। रियो ओलंपिक उनके लिए बड़ा मौका था, लेकिन वह कोई वैध लिफ्ट दर्ज नहीं कर सकीं। इसके पांच साल बाद टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने शानदार वापसी की और सिल्वर मेडल जीतकर अपनी पिछली निराशा को पीछे छोड़ा।

32 साल की उम्र में रचा इतिहास

मीराबाई चानू इस फाइनल में हिस्सा लेने वाली सात वेटलिफ्टरों में सबसे उम्रदराज थीं। 32 साल की उम्र में 198 किग्रा का कुल वजन उठाकर उन्होंने सिल्वर मेडल जीता और भारत के लिए 28 साल बाद एशियन गेम्स वेटलिफ्टिंग पदक का इंतजार खत्म किया।