लाहौर: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सीमित ओवरों के मुख्य कोच माइक हेसन ने स्थायी टेस्ट कोच की भूमिका संभालने की इच्छा जताई है। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और आखिरी टेस्ट में अंतरिम कोच की जिम्मेदारी निभाने वाले हेसन ने कहा कि वह पाकिस्तान के लिए लंबे समय तक काम करने को तैयार हैं। हालांकि, अंतिम फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को लेना है।

तीसरे टेस्ट में अंतरिम कोच बने थे हेसन

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज गंवाने के बाद सरफराज अहमद को टेस्ट कोच के पद से हटा दिया था। इसके बाद माइक हेसन को एजबेस्टन में खेले गए तीसरे और आखिरी टेस्ट के लिए अंतरिम टेस्ट कोच नियुक्त किया गया।

हालांकि, हेसन की देखरेख में भी पाकिस्तान को हार से राहत नहीं मिली। इंग्लैंड ने तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान को आठ विकेट से हराकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। इस तरह पाकिस्तान को पूरी सीरीज में क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा।

स्थायी टेस्ट कोच की भूमिका पर क्या बोले हेसन?

मैच के बाद माइक हेसन से जब पाकिस्तान के स्थायी टेस्ट कोच बनने को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने अपनी इच्छा स्पष्ट कर दी। हेसन ने कहा, 'मैं इसके लिए तैयार हूं, बिल्कुल।'

उन्होंने आगे कहा, 'मुझे टेस्ट क्रिकेट बहुत पसंद है और पाकिस्तान के क्रिकेट सिस्टम में काफी प्रतिभा मौजूद है। अगर हम खिलाड़ियों को सही दिशा दे सकें, तो आगे बढ़ने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं।'

पाकिस्तान में प्रतिभा की कोई कमी नहीं: हेसन

हेसन ने माना कि पाकिस्तान को बदलाव के लिए समय की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि एक या दो मुकाबलों में पूरी तस्वीर नहीं बदली जा सकती, लेकिन टीम में मौजूद प्रतिभा के दम पर सुधार की काफी गुंजाइश है।

उन्होंने कहा, 'यह बदलाव एक या दो मैचों में नहीं हो सकता, लेकिन यहां काफी प्रतिभा है। मैं निश्चित रूप से इस टीम की जिम्मेदारी संभालने और उसे आगे ले जाने पर विचार करूंगा।'

हेसन के बयान से साफ है कि वह पाकिस्तान की मौजूदा परेशानियों के बावजूद टीम की क्षमता से प्रभावित हैं। उन्हें भरोसा है कि सही योजना और दिशा के साथ टीम के प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है।

PCB और चयनकर्ताओं से अभी बातचीत नहीं हुई

माइक हेसन मई 2025 से पाकिस्तान की सीमित ओवरों की टीम के मुख्य कोच हैं। उन्होंने बताया कि स्थायी टेस्ट कोच की भूमिका को लेकर अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और चयनकर्ताओं के साथ कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है। इसका मतलब है कि हेसन की इच्छा सामने आ चुकी है, लेकिन उनकी भूमिका को लेकर अंतिम निर्णय अभी PCB को करना है। बोर्ड यह तय करेगा कि उन्हें केवल टेस्ट टीम की जिम्मेदारी दी जाए या फिर सभी प्रारूपों के मुख्य कोच की भूमिका भी सौंपी जाए।

एशियन गेम्स पर है हेसन का तत्काल ध्यान

हेसन ने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल उनका तत्काल ध्यान पाकिस्तान की आगामी सफेद गेंद की प्रतिबद्धताओं पर है। पाकिस्तान को एशियन गेम्स में सीमित ओवरों के मुकाबले खेलने हैं और हेसन इस अभियान पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खाली पड़े टेस्ट कोच के पद को लेकर उनसे संपर्क किया गया था। हालांकि, हेसन ने पाकिस्तान के साथ अपनी प्रतिबद्धता को प्राथमिकता दी है।

2027 वनडे विश्व कप तक पाकिस्तान के साथ रहने का इरादा

माइक हेसन ने साफ किया कि वह कम से कम 2027 वनडे विश्व कप तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। इंग्लैंड के प्रस्ताव के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान छोड़ने की इच्छा नहीं जताई है। हेसन का मानना है कि वह पाकिस्तान के साथ कई वर्षों तक काम कर सकते हैं। वह टीम के मौजूदा ढांचे में बदलाव लाकर उसके प्रदर्शन को बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहते हैं।

PCB के फैसले का इंतजार

फिलहाल PCB की ओर से यह संकेत नहीं दिया गया है कि माइक हेसन को स्थायी टेस्ट कोच नियुक्त किया जाएगा या उन्हें सभी प्रारूपों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। हेसन ने अपनी इच्छा जरूर जाहिर कर दी है, लेकिन अब सबकी नजरें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसले पर हैं। यदि बोर्ड उनकी भूमिका का विस्तार करता है, तो हेसन पाकिस्तान के टेस्ट और सीमित ओवरों, दोनों प्रारूपों की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं।