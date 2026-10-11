फ्लोरिडा: अर्जेटीना के साथ अपने अंतरराष्ट्रीय करियर के भावनात्मक अंत के महज चार दिन बाद लियोनेल मेसी ने क्लब फुटबॉल में शानदार वापसी की। मेसी ने शनिवार को इंटर मियामी की ओर से खेलते हुए डीसी यूनाइटेड के खिलाफ दो गोल दागे और अपनी टीम को 4-0 से शानदार जीत दिलाई। इस जीत के साथ इंटर मियामी ने लीग में अपनी स्थिति मजबूत कर ली।

मेसी ने इस सीजन लीग में पूरे किए 23 गोल

नू स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में मेसी के दो गोलों ने इस सीजन मेजर लीग सॉकर (MLS) में उनके गोलों की संख्या 23 तक पहुंचा दी। इस प्रदर्शन के साथ वह लगातार तीसरी बार एमएलएस का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी (MVP) पुरस्कार जीतने के प्रबल दावेदार बन गए हैं। मेसी की शानदार फॉर्म इंटर मियामी के लिए प्लेऑफ से पहले बड़ी राहत मानी जा रही है।

लुइस सुआरेज ने पहले हाफ में दागे दो गोल

इंटर मियामी की जीत की नींव अनुभवी उरुग्वे के स्ट्राइकर लुइस सुआरेज ने रखी। उन्होंने पहले हाफ में दो गोल करके टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। सुआरेज और मेसी की जोड़ी ने एक बार फिर मैदान पर अपना तालमेल दिखाया और डीसी यूनाइटेड के डिफेंस पर लगातार दबाव बनाए रखा।

47वें मिनट में मेसी ने किया पहला गोल

दूसरे हाफ की शुरुआत में ही मेसी ने अपना पहला गोल दाग दिया। 47वें मिनट में लुइस सुआरेज से मिले पास पर मेसी ने गोल के नजदीक से आसान फिनिश करते हुए गेंद को नेट में पहुंचा दिया। इस गोल के साथ इंटर मियामी ने अपनी बढ़त और मजबूत कर ली।

शानदार व्यक्तिगत कौशल से मेसी ने किया दूसरा गोल

मेसी का दूसरा गोल उनकी व्यक्तिगत प्रतिभा का शानदार उदाहरण रहा। उन्होंने अपनी रफ्तार और बेहतरीन कटबैक का इस्तेमाल करते हुए डीसी यूनाइटेड के डिफेंडरों को छकाया और गेंद को गोल के निचले कोने में पहुंचा दिया। उनके इस गोल ने मुकाबले में इंटर मियामी की पकड़ और मजबूत कर दी। मेसी के शानदार प्रदर्शन ने एक बार फिर साबित किया कि वह बड़े मौकों पर टीम के लिए कितने अहम हैं।

जीत से इंटर मियामी की प्लेऑफ उम्मीदों को मजबूती

डीसी यूनाइटेड के खिलाफ 4-0 की जीत के बाद इंटर मियामी लीग तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। टीम की नजरें अगले महीने शुरू होने वाले प्लेऑफ में शीर्ष चार में जगह बनाने पर हैं। शीर्ष चार में रहने से टीम को घरेलू मैदान पर खेलने का फायदा मिल सकता है, इसलिए आने वाले मुकाबले इंटर मियामी के लिए बेहद अहम होंगे।

लगातार तीसरी बार एमवीपी पुरस्कार पर मेसी की नजर

एमएलएस में 23 गोल कर चुके मेसी लगातार तीसरी बार लीग का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी बनने की दौड़ में मजबूत दावेदार हैं। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से विदाई के बाद भी उनका शानदार प्रदर्शन जारी है। इंटर मियामी को उनसे आगामी मुकाबलों और प्लेऑफ में भी ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद होगी।