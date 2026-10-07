अर्जेटीना: लियोनेल मेसी ने अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम के लिए अपना आखिरी मुकाबला जीत और गोल के साथ समाप्त किया। बेनिन के खिलाफ अर्जेंटीना ने 3-0 से शानदार जीत दर्ज की और Monumental Stadium में मौजूद प्रशंसकों ने अपने कप्तान को भावुक अंदाज में विदाई दी।

दूसरे हाफ में अर्जेंटीना ने बदला मैच

पहले हाफ में दोनों टीमें गोल नहीं कर सकीं, लेकिन दूसरे हाफ में अर्जेंटीना ने मुकाबले पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। निकोलस ओटामेंडी ने टीम के लिए पहला गोल किया, जिसके बाद निकोलस पाज ने बढ़त को 2-0 कर दिया। मैच के अंतिम चरण में मेसी ने पेनल्टी पर गोल कर स्कोर 3-0 कर दिया।

मेसी ने गोल से यादगार बनाया आखिरी मैच

मेसी के लिए यह मुकाबला इसलिए खास था क्योंकि उन्होंने अर्जेंटीना की जर्सी में अपना आखिरी मैच खेला। गोल करने के बाद Monumental Stadium में मौजूद प्रशंसकों ने जोरदार तालियों और ‘ओले, ओले, मेसी’ के नारों से उनका अभिवादन किया। इस जीत के साथ उनका अंतरराष्ट्रीय करियर बेहद यादगार अंदाज में समाप्त हुआ।

विदाई समारोह में संगीत और रोशनी का जलवा

मेसी की विदाई को ऐतिहासिक बनाने के लिए Monumental Stadium में खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैच से पहले लाइव म्यूजिक, श्रद्धांजलि, लाइट शो, ड्रोन और कलात्मक प्रस्तुतियों ने माहौल को खास बना दिया। मुकाबला खत्म होने के बाद भी आतिशबाजी, बैनर और रोशनी के साथ जश्न जारी रहा।

भावुक हुए मेसी, राष्ट्रीय टीम को लेकर कही बड़ी बात

मैच के बाद मेसी ने माइक्रोफोन संभाला और अर्जेंटीना की जर्सी पहनने को अपने जीवन का सबसे बड़ा सम्मान बताया। उन्होंने अपने परिवार, साथियों और प्रशंसकों के प्रति आभार जताया और कहा कि राष्ट्रीय टीम के लिए खेलना उनके जीवन में होने वाली सबसे खूबसूरत चीजों में से एक रहा।

मेसी ने प्रशंसकों को कहा धन्यवाद

मेसी ने अर्जेंटीना के अलग-अलग हिस्सों में मिले समर्थन को याद करते हुए प्रशंसकों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वह राष्ट्रीय टीम को मिस करेंगे और अब उनकी भूमिका टीम के बाहर से खिलाड़ियों का समर्थन करने की होगी। उन्होंने आने वाली पीढ़ी और राष्ट्रीय टीम को हमेशा समर्थन देने का संदेश भी दिया।

विदाई से पहले हुआ शानदार म्यूजिकल शो

मुकाबले से पहले Un Poco de Ruido के साथ Sebastián Mendoza और Roman el Original ने प्रस्तुति दी। इसके बाद Santi Cairo, Q' Lokura और Damas Gratis ने दर्शकों का मनोरंजन किया। अर्जेंटीना का राष्ट्रगान Falklands War के अनुभवी Fabio Santana ने प्रस्तुत किया।

जीत के बाद भी जारी रहा जश्न

अर्जेंटीना की 3-0 जीत के बाद Monumental Stadium में विदाई समारोह का दूसरा चरण शुरू हुआ। ड्रोन शो, आतिशबाजी, रोशनी और विशेष प्रस्तुतियों ने पूरे स्टेडियम को जश्न में बदल दिया। Soledad Pastorutti और Ulises Bueno ने भी संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुति दी।

अर्जेंटीना के लिए मेसी की ऐतिहासिक विरासत

मेसी ने अर्जेंटीना के साथ अपने लंबे अंतरराष्ट्रीय करियर में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कीं। उनके नेतृत्व में अर्जेंटीना ने 2021 और 2024 में Copa América तथा 2022 में FIFA World Cup जीता। अब राष्ट्रीय टीम से विदाई के बाद मेसी की विरासत अर्जेंटीना फुटबॉल के इतिहास का अहम हिस्सा रहेगी।