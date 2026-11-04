मेलबर्न: बांग्लादेश के अनुभवी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान आगामी बिग बैश लीग (BBL) के 16वें सीजन में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। उन्हें मेलबर्न रेनेगेड्स ने अपनी टीम में शामिल किया है। फ्रेंचाइजी ने चोटिल तेज गेंदबाज जेसन बेहरेनडॉर्फ की जगह मुस्तफिजुर पर भरोसा जताया है। अपनी शानदार कटर गेंदबाजी और विविधता के लिए मशहूर मुस्तफिजुर पहली बार ऑस्ट्रेलिया की इस टी20 लीग में खेलते नजर आएंगे।

चोटिल जेसन बेहरेनडॉर्फ की जगह मिली टीम में जगह

मेलबर्न रेनेगेड्स के प्रमुख गेंदबाज जेसन बेहरेनडॉर्फ कंधे की सर्जरी के कारण पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं। वह बिग बैश लीग के इतिहास में चौथे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उनकी अनुपस्थिति को देखते हुए फ्रेंचाइजी ने मुस्तफिजुर रहमान को टीम में शामिल किया है। 'द फिज' के नाम से मशहूर मुस्तफिजुर अपनी धीमी गेंदों, कटर और शानदार वैरिएशन के जरिए विपक्षी बल्लेबाजों के लिए चुनौती पेश करते हैं।

271 अंतरराष्ट्रीय मैचों का अनुभव

31 वर्षीय मुस्तफिजुर रहमान के पास अंतरराष्ट्रीय और फ्रेंचाइजी क्रिकेट का अच्छा अनुभव है। वह बांग्लादेश के लिए तीनों फॉर्मेट में कुल 271 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेल चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने 331 टी20 मैचों में 423 विकेट हासिल किए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 16.9 का रहा है। वह पावरप्ले से लेकर डेथ ओवरों तक विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं।

आईपीएल में भी दिखा चुके हैं दम

मुस्तफिजुर रहमान का फ्रेंचाइजी क्रिकेट में लंबा अनुभव रहा है। वह नौ बांग्लादेश प्रीमियर लीग सीजन और आठ आईपीएल सीजन में हिस्सा ले चुके हैं। वह 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद की उस टीम का हिस्सा थे, जिसने आईपीएल का खिताब जीता था। यह उनका आईपीएल में डेब्यू सीजन भी था। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जून में खेली गई वनडे सीरीज में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। मीरपुर में उन्होंने 27 रन देकर 3 विकेट हासिल किए थे, जिससे बांग्लादेश ने तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई थी।

पहले मुकाबले में नहीं खेल पाएंगे मुस्तफिजुर

मुस्तफिजुर रहमान मेलबर्न रेनेगेड्स के ऐतिहासिक सीजन ओपनर मुकाबले में उपलब्ध नहीं रहेंगे। यह मैच चेन्नई में पर्थ स्कॉर्चर्स के खिलाफ खेला जाना है। दरअसल, इस दौरान उनकी आईएलटी20 में दुबई कैपिटल्स के साथ प्रतिबद्धताएं हैं। हालांकि, इसके बाद टूर्नामेंट के बाकी मुकाबलों के लिए उनके उपलब्ध रहने की उम्मीद है।