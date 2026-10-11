शंघाई: रूस के स्टार टेनिस खिलाड़ी दानिल मेदवेदेव ने दर्शक से जुड़े विवाद के बाद कोर्ट पर वापसी करते हुए शंघाई मास्टर्स में जीत दर्ज की। मेदवेदेव ने शनिवार को खेले गए दूसरे दौर के मुकाबले में जर्मनी के जान-लेनार्ड स्ट्रफ को 4-6, 6-4, 6-3 से हराया। चीन ओपन में डिसक्वालिफाई किए जाने के बाद यह उनका पहला मुकाबला था।

तीन सेट तक चला मुकाबला, मेदवेदेव ने पलटी बाजी

शंघाई मास्टर्स एटीपी 1000 टूर्नामेंट के दूसरे दौर में मेदवेदेव को शुरुआत में संघर्ष करना पड़ा। स्ट्रफ ने पहला सेट 6-4 से जीतकर बढ़त बनाई, लेकिन मेदवेदेव ने दूसरे सेट में 6-4 से वापसी की। निर्णायक तीसरे सेट में रूसी खिलाड़ी ने 6-3 से जीत हासिल कर मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के बाद स्ट्रफ के खिलाफ मेदवेदेव का करियर रिकॉर्ड 10-2 हो गया है।

चीन ओपन में दर्शक से जुड़ी घटना के कारण हुए थे डिसक्वालिफाई

मेदवेदेव को बीजिंग में चीन ओपन के सेमीफाइनल मुकाबले के दौरान नोवाक जोकोविच के खिलाफ खेलते हुए डिसक्वालिफाई कर दिया गया था। घटना तब हुई, जब उनके द्वारा स्टैंड की ओर मारी गई गेंद एक दर्शक की आंख में जा लगी। इस घटना के बाद अधिकारियों ने उन्हें मुकाबले से बाहर कर दिया।

मेदवेदेव ने घटना को बताया था अनजाने में हुई गलती

घटना के बाद मेदवेदेव ने माफी मांगी थी और कहा था कि यह जानबूझकर नहीं किया गया। बीजिंग टूर्नामेंट के सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए उन्हें मिलने वाली 2.85 लाख अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि भी गंवानी पड़ी। शंघाई में स्ट्रफ के खिलाफ मुकाबला उनकी इस घटना के बाद पहली उपस्थिति थी। पहले दौर में बाई मिलने के कारण उन्हें सीधे दूसरे दौर में खेलने का मौका मिला।

कार्लोस अल्काराज की भी शानदार जीत

शंघाई मास्टर्स में दूसरी वरीयता प्राप्त स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने भी दूसरे दौर में जीत हासिल की। उन्होंने रात में खेले गए मुकाबले में अर्जेंटीना के जुआन मैनुअल सेरुंडोलो को लगातार सेटों में 6-3, 6-3 से हराया। पिछले सप्ताह जापान ओपन का खिताब जीतने वाले अल्काराज की यह लगातार सातवीं जीत रही।

मूंछों वाले नए लुक में नजर आए अल्काराज

अल्काराज अपने नए लुक को लेकर भी चर्चा में रहे। जापान ओपन की ट्रॉफी के साथ उनकी तस्वीरों में दाढ़ी और मूंछें दिखाई दी थीं, लेकिन शंघाई में मुकाबले के दौरान उन्होंने केवल मूंछें रखी थीं। जीत के बाद उन्होंने बताया कि वह पूरे सप्ताह इसी लुक में रहेंगे।

अल्काराज ने बताया क्यों रखा मूंछों वाला लुक

अल्काराज ने कहा कि वह कम से कम एक बार मूंछों के साथ कोर्ट पर उतरना चाहते थे। उन्होंने बताया कि टोक्यो जाने से पहले उन्होंने अपने साथियों के साथ मजाक में तय किया था कि यदि वह टूर्नामेंट जीतते हैं, तो सभी मूंछें रखेंगे। जापान ओपन का खिताब जीतने के बाद उन्होंने इस फैसले को शंघाई में भी जारी रखा।

फेलिक्स ऑगर-अलियासिमे ने भी दर्ज की जीत

शनिवार को खेले गए दूसरे दौर के अन्य मुकाबलों में चौथी वरीयता प्राप्त कनाडा के फेलिक्स ऑगर-अलियासिमे ने अर्जेंटीना के कैमिलो उगो काराबेली को हराया। ऑगर-अलियासिमे ने पहला सेट 4-6 से गंवाने के बाद शानदार वापसी की और अगले दो सेट 7-6 (1), 7-5 से जीतकर मुकाबला अपने नाम कर लिया।

घुटने की चोट के कारण जैनिक सिनर टूर्नामेंट से हटे

दुनिया के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर ने दाएं घुटने की चोट के कारण इस सप्ताह शंघाई मास्टर्स से नाम वापस ले लिया। उन्होंने यह भी घोषणा की कि वह चोट के चलते वर्ष 2026 के बाकी हिस्से में प्रतिस्पर्धी टेनिस नहीं खेलेंगे। सिनर के हटने से टूर्नामेंट के समीकरण पर असर पड़ सकता है।