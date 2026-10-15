शंघाई: डेनियल मेदवेदेव का शंघाई मास्टर्स में शानदार प्रदर्शन जारी है। रूस के स्टार टेनिस खिलाड़ी ने अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी स्टेफानोस सितसिपास को सीधे सेटों में हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मेदवेदेव ने 6-4, 7-5 से जीत दर्ज की। वह पिछले पांच मुकाबलों में चौथी बार शंघाई मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं और अब खिताब जीतने की दिशा में एक और कदम बढ़ा चुके हैं।

मेदवेदेव ने सितसिपास को सीधे सेटों में हराया

बुधवार, 14 अक्टूबर को खेले गए मुकाबले में डेनियल मेदवेदेव ने स्टेफानोस सितसिपास को 6-4, 7-5 से मात दी। उन्होंने पूरे मैच में अपनी सर्विस पर शानदार नियंत्रण बनाए रखा और ग्रीस के खिलाड़ी को वापसी का मौका नहीं दिया। इस जीत के साथ मेदवेदेव ने दोनों खिलाड़ियों के बीच एटीपी हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में अपनी बढ़त 11-5 कर ली।

शंघाई से खास लगाव, मेदवेदेव ने जताई खुशी

मैच के बाद मेदवेदेव ने शंघाई शहर के प्रति अपना लगाव जाहिर किया। उन्होंने कहा कि शंघाई उनके पसंदीदा टूर्नामेंट स्थलों में से एक है और वह यहां ज्यादा से ज्यादा समय तक रुकना चाहते हैं। उन्होंने अपने खेल पर संतोष जताते हुए कहा कि इस मुकाबले में खेलने की शैली पिछले मैच से अलग थी, लेकिन उनकी सर्विस शानदार रही।

सर्विस और बेसलाइन गेम से किया प्रभावित

मेदवेदेव ने मुकाबले में अपनी सर्विस के दम पर सितसिपास को लगातार दबाव में रखा। उन्होंने पूरे मैच में एक भी ब्रेक पॉइंट का सामना नहीं किया। इसके अलावा, बेसलाइन से उनके शॉट्स अधिक सटीक रहे और उन्होंने सितसिपास के बैकहैंड को निशाना बनाया। मेदवेदेव ने जहां 10 अनफोर्स्ड एरर किए, वहीं सितसिपास ने 18 गलतियां कीं।

84 मिनट में जीत, शंघाई में चौथी बार क्वार्टर फाइनल

मेदवेदेव ने महज 84 मिनट में मुकाबला अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही वह शंघाई मास्टर्स के इतिहास में कम से कम चार बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले छठे पुरुष खिलाड़ी बन गए। मेदवेदेव ने 2019 में इस एटीपी मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट का खिताब जीता था और इस बार भी उनकी नजर ट्रॉफी पर है।

अब टॉमी पॉल से होगा मुकाबला

क्वार्टर फाइनल में मेदवेदेव का सामना अमेरिका के टॉमी पॉल से होगा। पॉल ने कार्लोस अल्कराज को हराने वाले बेल्जियम के खिलाड़ी जिजू बर्ग्स को 7-6(5), 6-4 से हराकर अंतिम आठ में जगह बनाई। इस जीत के साथ पॉल ने सभी छह हार्ड-कोर्ट एटीपी मास्टर्स 1000 टूर्नामेंटों के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने की उपलब्धि हासिल की।

एटीपी फाइनल्स के लिए मजबूत कर रहे दावेदारी

मेदवेदेव ने शंघाई मास्टर्स में अब तक एक भी सेट नहीं गंवाया है। उनका यह प्रदर्शन साल के अंत में होने वाले एटीपी फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करने की उम्मीदों को भी मजबूत कर रहा है। एटीपी लाइव रेस टू ट्यूरिन में वह आठवें स्थान पर हैं। 30 वर्षीय खिलाड़ी सातवीं बार इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में जगह बनाने की कोशिश में जुटे हैं।

चौथे खिताब पर मेदवेदेव की नजर

मेदवेदेव इस साल अपना चौथा खिताब जीतने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही उनकी नजर 2023 के बाद पहला एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब हासिल करने पर है। दूसरी ओर, टॉमी पॉल भी इस सप्ताह अपना पहला मास्टर्स 1000 खिताब जीतकर एटीपी फाइनल्स के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहेंगे। ऐसे में आगामी मुकाबले दोनों खिलाड़ियों के लिए अहम साबित हो सकते हैं।