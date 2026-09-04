नई दिल्ली : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के हेड कोच मलोलन रंगराजन ने कहा कि भारतीय उप-कप्तान स्मृति मंधाना का महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली और सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली खिलाड़ी बनना उनके लगातार अनुशासन और अटूट स्टैंडर्ड्स का सीधा नतीजा है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हांगकांग-चीन के खिलाफ महिला एशिया कप मैच में 124 रन की पारी खेलते हुए स्मृति ने सभी फॉर्मेट में पूर्व राष्ट्रीय कप्तान मिताली राज के 10,868 रनों के करियर रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया और महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गईं।

स्मृति ने महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में मेग लैनिंग का रिकॉर्ड भी तोड़ा। 30 वर्षीय स्मृति महिला प्रीमियर लीग (WPL) में RCB की कप्तानी भी करती हैं, उन्होंने टीम को दो खिताब जिताए हैं और 35 पारियों में 1,023 रन बनाए हैं। रंगराजन ने फ्रेंचाइजी के एक बयान में कहा, 'स्मृति के बारे में जो बात सबसे खास है, वह सिर्फ उनके रन नहीं हैं - बल्कि इतने सालों से हर सीरीज में अपने खेल के टॉप लेवल पर लगातार बने रहना है। मैंने देखा है कि खेल के बारे में उनकी समझ हर साल बेहतर होती गई है, एक बैटर या लीडर के तौर पर वह कभी एक जगह नहीं रुकीं। इस मुकाम तक पहुंचना कोई इत्तेफाक नहीं है, यह लगातार अनुशासन और उन स्टैंडर्ड्स का नतीजा है जिन्हें वह हर दिन बनाए रखती हैं।'

टीम के साथियों ने भी रंगराजन की बात से सहमति जताई और स्मृति की लीडरशिप और तैयारी को उनकी इस रिकॉर्ड-तोड़ उपलब्धि के पीछे अहम वजह बताया। भारत की सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर अरुंधति रेड्डी ने कहा, 'स्मृति हमेशा से ऐसी खिलाड़ी रही हैं जिन्हें एक खिलाड़ी और कप्तान, दोनों ही रूपों में आदर्श माना जा सकता है। जिस तरह से वह तैयारी करती हैं, जिस तरह से दबाव को संभालती हैं और अपने आस-पास के लोगों में जो आत्मविश्वास जगाती हैं, उससे टीम को बहुत फायदा होता है। यह रिकॉर्ड एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन हमारे लिए यह उस इंसान और लीडर की भी झलक है जो हमारे ड्रेसिंग रूम का हिस्सा हैं।'

भारत की बाएं हाथ की स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर राधा यादव ने कहा कि स्मृति का रिकॉर्ड बनाना भारतीय क्रिकेट के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा, 'स्मृति के साथ खेलना और उन्हें अपनी कप्तान के तौर पर पाना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। वह टीम में बहुत शांति और स्पष्टता लाती हैं और खेल के प्रति अपने रवैये से मिसाल कायम करती हैं। उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बनते देखना RCB और भारतीय क्रिकेट, हम सभी के लिए बहुत गर्व का पल है।'