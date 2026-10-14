मैड्रिड: UEFA चैंपियंस लीग 2026-27 में मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक और निराशाजनक हार का सामना करना पड़ा। मंगलवार को खेले गए मुकाबले में एटलेटिको मैड्रिड ने उसे 2-0 से हराया। वहीं, एक अन्य मैच में नॉर्वे के क्लब वाइकिंग एफके ने शानदार वापसी करते हुए बायर्न म्यूनिख को 3-3 की बराबरी पर रोक दिया।

पहले हाफ में एटलेटिको का दबदबा

एटलेटिको ने पहले हाफ में आक्रामक प्रेसिंग और गेंद पर बेहतर नियंत्रण के जरिए मुकाबले में अपना दबदबा बनाए रखा। यूनाइटेड की ओर से ब्रायन म्बेउमो ने आक्रमण की अगुवाई की, लेकिन टीम गोल करने में नाकाम रही। एलेजांद्रो ग्रिमाल्डो की फ्री-किक भी गोलपोस्ट से टकराकर लौट गई।

लाल कार्ड ने यूनाइटेड की परेशानी बढ़ाई

मैच के 74वें मिनट में डिफेंडर लेनी योरो को जोनाथन डेविड के खिलाफ खतरनाक चुनौती के लिए रेड कार्ड दिखाया गया। इसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड को 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। संख्यात्मक बढ़त का फायदा उठाते हुए एटलेटिको ने पांच मिनट बाद अपनी बढ़त दोगुनी कर दी।

लुकमैन ने दूसरे गोल से जीत की मुहर लगाई

79वें मिनट में स्थानापन्न खिलाड़ी अडेमोला लुकमैन ने एटलेटिको के लिए दूसरा गोल किया। जोनाथन डेविड के शुरुआती शॉट को गोलकीपर सेने लामेंस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन गेंद छिटकने के बाद लुकमैन ने उसे गोल में पहुंचा दिया। इस गोल के साथ एटलेटिको ने 2-0 की जीत सुनिश्चित कर ली।

दोनों टीमों का चैंपियंस लीग अभियान

इस हार के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड और एटलेटिको मैड्रिड, दोनों के शुरुआती दो मुकाबलों में एक जीत और एक हार हो गई है। जनवरी में माइकल कैरिक के क्लब की कमान संभालने के बाद यूनाइटेड से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जगी थी, लेकिन टीम को घरेलू और यूरोपीय मुकाबलों में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।