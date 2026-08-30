मुंबई, महाराष्ट्र: मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) ने घरेलू क्रिकेट में लैंगिक समानता की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। MCA पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान सालाना रिटेनर देने वाली देश की पहली राज्य क्रिकेट एसोसिएशन बन गई है। इस फैसले से घरेलू स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ियों को आर्थिक सुरक्षा मिलने की उम्मीद है।

22 खिलाड़ियों को मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट

नई योजना के तहत कुल 22 खिलाड़ियों को सालाना रिटेनर दिया जाएगा। इनमें 14 पुरुष और 8 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। ये वे खिलाड़ी हैं जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के केंद्रीय अनुबंध या अन्य विशेष श्रेणियों में शामिल नहीं हैं। MCA ने खिलाड़ियों के लिए रिटेनर को तीन ग्रेड में बांटा है। खास बात यह है कि तीनों ग्रेड में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए राशि समान रखी गई है।

तीन ग्रेड में तय हुई रिटेनर राशि

MCA की नई व्यवस्था के तहत ग्रेड A के खिलाड़ियों को 12 लाख रुपये, ग्रेड B के खिलाड़ियों को 8 लाख रुपये और ग्रेड C के खिलाड़ियों को 6 लाख रुपये सालाना रिटेनर के तौर पर मिलेंगे। यानी किसी खिलाड़ी का रिटेनर उसकी लैंगिक पहचान के आधार पर अलग नहीं होगा। पुरुष और महिला खिलाड़ियों को एक ही ग्रेड में समान राशि दी जाएगी।

सिद्धेश लाड और शम्स मुलानी को ग्रेड A

पुरुष खिलाड़ियों में सिद्धेश लाड और शम्स मुलानी जैसे नामों को ग्रेड A कॉन्ट्रैक्ट मिला है। वहीं महिला खिलाड़ियों में हुमैरा काजी और वृशाली भगत ग्रेड A रिटेनर पाने वाली खिलाड़ियों में शामिल हैं। रिटेनर के अलावा खिलाड़ियों को मैच फीस, दैनिक भत्ता और प्रदर्शन के आधार पर मिलने वाले प्रोत्साहन भी जारी रहेंगे।

BCCI के बराबरी वाले कदम के बाद MCA की पहल

MCA का यह फैसला राष्ट्रीय स्तर पर BCCI की समान वेतन व्यवस्था को प्राथमिकता देने की पहल के सात साल से अधिक समय बाद आया है। BCCI ने तत्कालीन अध्यक्ष सौरव गांगुली के कार्यकाल में पुरुष और महिला क्रिकेटरों के लिए समान मैच फीस की दिशा में बड़ा कदम उठाया था। अब MCA ने घरेलू क्रिकेट में भी इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए सालाना रिटेनर की राशि बराबर कर दी है।

दूसरे राज्य संघों के लिए बन सकता है उदाहरण

MCA का यह कदम घरेलू क्रिकेटरों के लिए आर्थिक स्थिरता बढ़ाने के साथ-साथ दूसरे राज्य क्रिकेट संघों के लिए भी मिसाल बन सकता है। इससे महिला क्रिकेटरों को घरेलू स्तर पर अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलने की उम्मीद है और अन्य राज्य संघ भी ऐसी व्यवस्था अपनाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं।