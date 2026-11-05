नई दिल्ली : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने बड़ा ट्रेड किया है। दोनों फ्रेंचाइजी के बीच चार खिलाड़ियों की अदला-बदली हुई है। इस डील के तहत इंग्लैंड के ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन और ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर जैक एडवर्ड्स चेन्नई की टीम से जुड़ेंगे।

लिविंगस्टोन को 13 करोड़ की जगह मिलेंगे 6 करोड़

इस ट्रेड में सबसे ज्यादा चर्चा लियाम लिविंगस्टोन की हो रही है। सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें आईपीएल 2026 से पहले 13 करोड़ रुपये में खरीदा था। हालांकि, अब वह चेन्नई सुपर किंग्स में 6 करोड़ रुपये की संशोधित फीस पर शामिल होंगे। वहीं जैक एडवर्ड्स अपने मौजूदा 3 करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट पर ही चेन्नई का हिस्सा बनेंगे।

SRH में शामिल हुए खलील अहमद और नाथन एलिस

इस ट्रेड के बदले चेन्नई सुपर किंग्स ने तेज गेंदबाज खलील अहमद और ऑस्ट्रेलियाई पेसर नाथन एलिस को सनराइजर्स हैदराबाद के हवाले किया है। खलील को 4.8 करोड़ रुपये और एलिस को 2 करोड़ रुपये की मौजूदा फीस पर SRH ने अपने साथ जोड़ा है। इस डील से हैदराबाद की तेज गेंदबाजी मजबूत होगी।

चोट के कारण पिछला सीजन नहीं खेल पाए थे जैक एडवर्ड्स

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर जैक एडवर्ड्स को सनराइजर्स हैदराबाद ने 3 करोड़ रुपये में खरीदा था। हालांकि, पैर में चोट के कारण वह आईपीएल 2026 का पूरा सीजन नहीं खेल पाए। अब चेन्नई सुपर किंग्स को उनसे बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में बेहतर विकल्प मिलने की उम्मीद है।

खलील अहमद की SRH में हुई वापसी

खलील अहमद इससे पहले भी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने 2018 से 2021 के बीच इस फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्व किया था। आईपीएल 2025 में उन्होंने चेन्नई के लिए 14 मुकाबलों में 15 विकेट हासिल किए थे, जबकि 2026 में चोट के कारण वह केवल पांच मैच ही खेल सके।

दोनों टीमों के लिए क्यों अहम है यह ट्रेड?

लियाम लिविंगस्टोन के आने से चेन्नई सुपर किंग्स को एक विस्फोटक बल्लेबाज और उपयोगी ऑलराउंडर मिलेगा। वहीं जैक एडवर्ड्स भी टीम के लिए अतिरिक्त विकल्प होंगे। दूसरी तरफ SRH ने खलील और एलिस के रूप में अपने तेज गेंदबाजी विभाग को मजबूत किया है। खासकर डेथ ओवरों में एलिस की विविधताएं टीम के काम आ सकती हैं।