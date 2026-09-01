नई दिल्ली : पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मिसबाह-उल-हक ने पाकिस्तान पुरुष राष्ट्रीय सिलेक्शन कमिटी से इस्तीफा देने की पेशकश की है। यह कदम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) द्वारा इंग्लैंड दौरे के दौरान टेस्ट टीम और कोचिंग स्टाफ में बड़े बदलाव करने के फैसले के बाद उठाया गया है। क्रिकइंफो की रिपोर्ट के अनुसार PCB ने अभी तक मिसबाह का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने लाहौर में नेशनल क्रिकेट एकेडमी में बैटिंग कंसल्टेंट की भूमिका से भी हटने का फैसला किया है।

यह घटनाक्रम लॉर्ड्स में इंग्लैंड से 194 रन की हार के बाद पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर बदलाव करने के एक दिन बाद हुआ है; इस हार के कारण वे तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में 0-2 से पीछे हो गए थे। PCB ने 9 सितंबर से एजबेस्टन में शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट से पहले टेस्ट टीम से 7 खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया। सरफराज अहमद और उमर गुल को भी क्रमशः हेड कोच और बॉलिंग कोच की भूमिकाओं से हटा दिया गया। टीम से रिलीज किए गए खिलाड़ियों में मोहम्मद रिजवान, इमाम-उल-हक, सलमान आगा, अली उस्मान, आमिर जमाल, अवैस ज़फ़र और खुर्रम शहजाद शामिल थे।

पाकिस्तान ने साइम अयूब और अब्दुल्ला फजल के साथ 5 ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया है जिन्होंने अभी तक कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है (अनकैप्ड खिलाड़ी), इन दोनों का कुल अनुभव सिर्फ 10 मैचों का है। टीम में शामिल किए गए 5 अनकैप्ड खिलाड़ी अराफात मिन्हास, मोहम्मद इमरान जूनियर, साद बेग, मोहम्मद इमरान रंधावा और रजाउल्लाह हैं।

तीसरे टेस्ट से पहले व्हाइट-बॉल हेड कोच माइक हेसन और बॉलिंग कोच एशले नोफके भी टेस्ट कोचिंग स्टाफ में शामिल हो गए हैं। मिसबाह, जो 2017 में पाकिस्तान के सबसे सफल टेस्ट कप्तान के तौर पर रिटायर हुए थे, ने पिछले कुछ वर्षों में PCB में कई पदों पर काम किया है। उन्हें 2019 में हेड कोच और चीफ सेलेक्टर नियुक्त किया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी कोचिंग जिम्मेदारियों पर ध्यान देने के लिए अक्टूबर 2020 में चीफ सेलेक्टर का पद छोड़ दिया। इसके बाद 2021 में उन्होंने हेड कोच के पद से भी इस्तीफा दे दिया।

2023 में मिसबाह तत्कालीन एड-हॉक मैनेजमेंट कमिटी के प्रमुख जका अशरफ के तहत सलाहकार के तौर पर PCB में लौटे। इसके बाद उन्हें 2024 में पुरुषों के चैंपियंस कप के लिए पांच मेंटर्स में से एक के तौर पर नियुक्त किया गया और उन्होंने महिलाओं की घरेलू टीमों के साथ भी काम किया। पिछले महीने उन्होंने मुल्तान में कप्तान शाहीन अफरीदी की अगुवाई में पाकिस्तान गोल्ड टीम को 50-ओवर के नेशनल चैंपियंस कप में जीत दिलाई।

इस साल मार्च में मिस्बाह को आकिब जावेद, सरफराज अहमद और असद शफीक के साथ चार सदस्यीय राष्ट्रीय चयन समिति में नियुक्त किया गया था। वह PCB के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत भी काम कर रहे थे, जिसके तहत उन्हें साल में 180 दिनों तक बैटिंग कंसल्टेंट के तौर पर काम करना था।

लॉर्ड्स में मिली हार पिछले 20 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान की 15वीं हार थी। वे अभी ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 की स्टैंडिंग में सबसे नीचे हैं। तीसरा टेस्ट 9 सितंबर को एजबेस्टन में शुरू होगा, जिसमें पाकिस्तान की कोशिश सीरीज का समापन सकारात्मक तरीके से करने और 3-0 से क्लीन स्वीप होने से बचने की होगी।

इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम टेस्ट के लिए पाकिस्तान की टीम :

बाबर आजम (कप्तान), अब्दुल्ला फजल, अराफात मिन्हास, अजान अवैस, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, मुहम्मद इमरान, मोहम्मद इमरान जूनियर, मुहम्मद गाजी गोरी (विकेटकीपर), रजाउल्लाह, साद बेग (विकेटकीपर), सैम अयूब, साजिद खान, सऊद शकील, शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक, उबैद शाह।