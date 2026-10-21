क्राइस्टचर्च: भारत और न्यूजीलैंड के बीच गुरुवार से पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज शुरू होने जा रही है। श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम की नजर लगातार तीसरी टी20 सीरीज जीतने पर होगी, लेकिन न्यूजीलैंड की तेज गेंदबाजों के अनुकूल परिस्थितियां टीम के लिए बड़ी चुनौती बन सकती हैं।

न्यूजीलैंड दौरे पर श्रेयस अय्यर के सामने बड़ा इम्तिहान

भारत ने अपनी पिछली दो टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में अपराजित रहते हुए अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि, न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज में टीम को बेहद कम समय में नई परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालना होगा। अपेक्षाकृत अनुभवहीन भारतीय टीम को आराम, अभ्यास और मौसम के साथ सामंजस्य बैठाने के लिए मुश्किल से दो दिन मिले हैं।

भारतीय बल्लेबाजों को तेज और स्विंग होती गेंदों से निपटना होगा

इस दौरे के लिए चुने गए भारतीय बल्लेबाजों में केवल चार खिलाड़ियों को न्यूजीलैंड में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का अनुभव है। इनमें कप्तान श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, संजू सैमसन और शिवम दुबे शामिल हैं। ऐसे में टीम के बाकी बल्लेबाजों के लिए वहां की परिस्थितियों को समझना अहम होगा।

कप्तान के रूप में अय्यर पर भी रहेगा दबाव

श्रेयस अय्यर के लिए यह विदेशी दौरा कप्तान और बल्लेबाज दोनों के रूप में खुद को साबित करने का अहम मौका है। उनकी कप्तानी की शुरुआत आयरलैंड और इंग्लैंड में लगातार दो हार के साथ हुई थी। ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में बेहतर नतीजे हासिल करना उनके लिए महत्वपूर्ण होगा।

हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी से बढ़ी मुश्किल

भारतीय टीम इस दौरे पर दो अनुभवी मैच विनर खिलाड़ियों के बिना उतरेगी। चोटिल ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या टीम का हिस्सा नहीं हैं, जबकि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इस दौरे पर केवल वनडे और टेस्ट मुकाबलों में खेलेंगे। हार्दिक ने 2022 में न्यूजीलैंड दौरे के दौरान भारतीय टी20 टीम की कप्तानी की थी।

इन दोनों खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में टीम के संतुलन की जिम्मेदारी अन्य गेंदबाजों और ऑलराउंडरों पर होगी। बल्लेबाजी में भारत के पास कई आक्रामक विकल्प हैं, लेकिन गेंदबाजी विभाग में निरंतरता बनाए रखना बड़ी चुनौती साबित हो सकता है।

बल्लेबाजी में दम, लेकिन गेंदबाजी में सुधार की जरूरत

भारत की बल्लेबाजी में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जिन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज में प्रभावशाली प्रदर्शन किया था। वैभव सूर्यवंशी को शुरुआती मुकाबलों में अंतिम एकादश से बाहर बैठना पड़ सकता है, लेकिन टीम के पास बल्लेबाजी में पर्याप्त विकल्प मौजूद हैं।

हालांकि, श्रेयस अय्यर के मुताबिक टीम को गेंदबाजी में सुधार करने की जरूरत है। अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की लगभग चार साल बाद वापसी और फिट हो चुके मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की उपलब्धता से टीम को मजबूती मिलने की उम्मीद है। इसके बावजूद नीतीश कुमार रेड्डी और शिवम दुबे जैसे ऑलराउंडरों की गेंदबाजी को लेकर कुछ सवाल बने हुए हैं।