ईडन पार्क: भारत के खिलाफ पांच मैचों की T20I सीरीज में 0-3 से पिछड़ रही न्यूजीलैंड की टीम को बड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन दाएं पैर की पिंडली में चोट के कारण बाकी सीरीज से बाहर हो गए हैं। स्कैन में उनकी मांसपेशियों में मामूली खिंचाव की पुष्टि हुई है। वहीं, मैथ्यू फिशर बाकी T20I मुकाबलों के लिए टीम के साथ बने रहेंगे। कीवी टीम अब वापसी की उम्मीद के साथ चौथे मुकाबले में उतरेगी।

लॉकी फर्ग्यूसन चोट के कारण सीरीज से बाहर

भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी T20I सीरीज में मेजबान टीम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन दाएं पैर की पिंडली में चोट लगने के कारण बाकी मुकाबलों में नहीं खेल पाएंगे। दूसरे T20I के दौरान उन्हें दर्द की शिकायत हुई थी, जिसके बाद वह तीन ओवर गेंदबाजी करके मैदान से बाहर चले गए थे। स्कैन में लो-ग्रेड टियर की पुष्टि हुई है और उन्हें ठीक होने में कम से कम एक सप्ताह लग सकता है।

न्यूजीलैंड पहले ही सीरीज में 0-3 से पीछे

पांच मैचों की T20I सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम पहले तीन मुकाबले गंवाकर 0-3 से पिछड़ चुकी है। ऐसे में फर्ग्यूसन की चोट ने टीम की तेज गेंदबाजी को और कमजोर कर दिया है। चौथे T20I से पहले न्यूजीलैंड को अपने गेंदबाजी संयोजन पर नए सिरे से विचार करना होगा। टीम के सामने अब सीरीज के बाकी मैचों में सम्मान बचाने की चुनौती है।

कोच रॉब वाल्टर ने जताई निराशा

न्यूजीलैंड के मुख्य कोच रॉब वाल्टर ने लॉकी फर्ग्यूसन और मैट हेनरी के चोटिल होने पर निराशा जाहिर की। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में चोटें खेल का हिस्सा हैं, लेकिन अहम मुकाबलों से खिलाड़ियों का बाहर होना आसान नहीं होता। वाल्टर को उम्मीद है कि हेनरी वनडे सीरीज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जबकि फर्ग्यूसन भी जल्द वापसी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

मैथ्यू फिशर को मिला टीम में बने रहने का मौका

लॉकी फर्ग्यूसन के बाहर होने के बाद मैथ्यू फिशर न्यूजीलैंड की T20I टीम के साथ बने रहेंगे। उन्हें तीसरे मुकाबले से पहले कवर के तौर पर बुलाया गया था। फिशर ने अपने छोटे से स्पेल में एक ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 23 रन दिए, लेकिन इसी दौरान उन्होंने वैभव सूर्यवंशी का विकेट हासिल किया। उन्होंने अभिषेक शर्मा के खिलाफ भी मौका बनाया था, लेकिन उनका कैच छूट गया।

न्यूजीलैंड की अपडेटेड T20I टीम:

टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, डैरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, एडम मिल्ने, ब्लेयर टिकनर, जोश क्लार्कसन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, मैथ्यू फिशर

क्या चौथे T20I में भारतीय टीम में होंगे बदलाव?

भारत ने तीसरे T20I में बिना किसी बदलाव के मैदान पर उतरने का फैसला किया था। सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त मिलने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर और टीम प्रबंधन अंतिम दो मुकाबलों में कुछ नए खिलाड़ियों को आजमा सकते हैं। हालांकि, ईशान किशन की फिटनेस को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। यदि वह पूरी तरह फिट होते हैं, तो वैभव सूर्यवंशी की प्लेइंग इलेवन में जगह पर फैसला लिया जा सकता है।