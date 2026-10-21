एनफील्ड: UEFA चैंपियंस लीग में लिवरपूल ने ऐसा रोमांचक प्रदर्शन किया, जिसने एनफील्ड में मौजूद दर्शकों का उत्साह बढ़ा दिया। टीम ने दो गोल से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए विलारियल को 4-3 से हरा दिया। एलेक्सिस मैक एलिस्टर ने दो गोल दागे, जबकि रोनाल्ड अराउजो और फ्लोरियन विर्ट्ज ने भी गोल करके लिवरपूल की जीत में अहम भूमिका निभाई।

शुरुआत में ही विलारियल ने लिवरपूल को दिया बड़ा झटका

एनफील्ड में खेले गए मुकाबले में विलारियल ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। मैच के चौथे मिनट से पहले ही जॉर्जेस मिकाउताद्जे ने लिवरपूल की रक्षापंक्ति की गलती का फायदा उठाते हुए गोल कर दिया। वर्जिल वान डाइक के गलत हेडर के बाद मिकाउताद्जे ने गेंद पर कब्जा जमाया और गोलकीपर एलिसन को छकाते हुए गेंद को नेट में पहुंचा दिया।

30 मिनट से पहले विलारियल ने दोगुनी की बढ़त

पहला गोल करने के बाद विलारियल ने लिवरपूल पर दबाव बनाए रखा। मुकाबले के आधे घंटे से पहले नाथन सलीबा के पास पर सर्गी कार्डोना ने शानदार फिनिशिंग करते हुए दूसरा गोल दाग दिया। कार्डोना ने गोल के सामने धैर्य दिखाया और एलिसन को छकाकर गेंद गोलपोस्ट के निचले कोने में पहुंचा दी। दो गोल से पिछड़ने के बाद लिवरपूल के सामने वापसी की बड़ी चुनौती थी।

पहले हाफ के इंजरी टाइम में अराउजो ने बराबरी दिलाई

पहले हाफ के इंजरी टाइम में लिवरपूल ने मुकाबले का रुख बदल दिया। रियो नगुमोहा ने बेहतरीन गेंद क्रॉस की, जिस पर रोनाल्ड अराउजो ने दूर के पोस्ट के पास हेडर लगाकर गोल कर दिया। इस गोल के साथ लिवरपूल ने स्कोर 2-2 कर दिया और पहले हाफ का अंत बराबरी पर हुआ।

अराउजो के गोल ने मेजबान टीम में नया जोश भर दिया। शुरुआती पिछड़ने के बावजूद लिवरपूल ने लगातार हमले जारी रखे और दूसरे हाफ में बढ़त हासिल करने के इरादे से मैदान पर उतरी।

दूसरे हाफ में लिवरपूल ने बढ़ाया दबाव

दूसरे हाफ की शुरुआत में विलारियल ने भी आक्रामक खेल दिखाया, लेकिन लिवरपूल ने धीरे-धीरे मुकाबले पर पकड़ मजबूत कर ली। गोलकीपर पीटर गुलाची को कोडी गाकपो और फ्लोरियन विर्ट्ज के लगातार प्रयासों को रोकने के लिए सतर्क रहना पड़ा। लिवरपूल के हमलों की तीव्रता बढ़ती गई और विलारियल की रक्षापंक्ति पर दबाव लगातार बढ़ने लगा।

विर्ट्ज ने तीन मिनट बाद दागा चौथा गोल

मैक एलिस्टर के गोल के तीन मिनट बाद फ्लोरियन विर्ट्ज ने लिवरपूल की बढ़त और बढ़ा दी। कोडी गाकपो से मिले पास पर विर्ट्ज ने शानदार फिनिशिंग करते हुए गेंद को गोलपोस्ट के निचले कोने में पहुंचा दिया। इस गोल के साथ लिवरपूल ने 4-2 की बढ़त बना ली और मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली।

विलारियल ने आखिरी मिनटों में बढ़ाया रोमांच

विलारियल ने मुकाबले को पूरी तरह हाथ से निकलने नहीं दिया। स्थानापन्न खिलाड़ी टैनिटोलुवा ओलुवासेयी ने आयोजे पेरेज के क्रॉस पर शानदार वॉली लगाकर गोल किया और स्कोर 4-3 कर दिया। इस गोल के बाद मुकाबला फिर रोमांचक हो गया और विलारियल ने बराबरी के लिए लगातार हमले किए।

हालांकि, लिवरपूल की रक्षापंक्ति ने आखिरी मिनटों में दबाव का सामना किया और विरोधी टीम को एक और गोल करने से रोक दिया। इस तरह लिवरपूल ने 4-3 से जीत हासिल करते हुए तीनों अंक अपने नाम कर लिए।

चैंपियंस लीग में लिवरपूल की लगातार तीसरी जीत

विलारियल के खिलाफ जीत के साथ लिवरपूल ने चैंपियंस लीग के मौजूदा लीग चरण में तीन मुकाबलों में तीन जीत दर्ज कर ली हैं। दो गोल से पिछड़ने के बाद इस तरह वापसी करना टीम के आत्मविश्वास के लिए अहम साबित हो सकता है। मैक एलिस्टर के दो गोल और अराउजो तथा विर्ट्ज के योगदान ने टीम की जीत सुनिश्चित की।