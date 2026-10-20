नई दिल्ली: टाटा विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) के पांचवें सीजन से पहले 2027 की नीलामी के लिए खिलाड़ियों की आधिकारिक सूची जारी कर दी गई है। इस बार कुल 146 खिलाड़ी नीलामी में शामिल होंगी, जिनमें 119 भारतीय और 27 विदेशी खिलाड़ी हैं। नीलामी 28 अक्टूबर को केरल के कोच्चि स्थित ग्रैंड हयात में आयोजित होगी। इसकी शुरुआत भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे होगी।

146 खिलाड़ियों के बीच 27 स्थानों के लिए मुकाबला

नीलामी में शामिल 119 भारतीय खिलाड़ियों में 22 कैप्ड और 97 अनकैप्ड खिलाड़ी हैं। वहीं, 27 विदेशी खिलाड़ियों में 14 कैप्ड और 13 अनकैप्ड खिलाड़ी शामिल हैं। विदेशी खिलाड़ियों के इस समूह में एसोसिएट देशों की छह खिलाड़ी भी अपनी दावेदारी पेश करेंगी। पांचों फ्रेंचाइजी के पास कुल 27 खाली स्थान हैं, जिनमें 20 भारतीय और सात विदेशी खिलाड़ियों को जगह मिल सकती है।

सोफिया डंकली और सोफी मोलिन्यू का बेस प्राइस सबसे ज्यादा

इंग्लैंड की बल्लेबाज सोफिया डंकली और ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर सोफी मोलिन्यू ने अपना बेस प्राइस 50 लाख रुपये रखा है। इस सूची में दोनों खिलाड़ियों का बेस प्राइस सबसे अधिक है। वहीं, भारतीय खिलाड़ियों गुनालन कमलिनी और किरण नवगिरे के साथ ऑस्ट्रेलिया की हीथर ग्राहम और जेस जोनासन ने 40 लाख रुपये का बेस प्राइस तय किया है। इसके अलावा 30 खिलाड़ियों ने अपना बेस प्राइस 30 लाख रुपये रखा है।

रिटेंशन के बाद टीमों के पास कितनी जगह बची?

नीलामी से पहले पांचों फ्रेंचाइजी ने कुल 63 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, जिनमें 23 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। रिटेंशन प्रक्रिया सितंबर के अंत में पूरी हुई थी। इसके बाद टीमों के पास कुल 27 खाली स्थान और लगभग 8.15 करोड़ रुपये की संयुक्त राशि बची है। अब फ्रेंचाइजी को अपने बजट और टीम की जरूरतों के हिसाब से खिलाड़ियों का चयन करना होगा।

14 जनवरी से शुरू होगा WPL 2027

WPL 2027 का आयोजन 14 जनवरी से 7 फरवरी तक निर्धारित है। नीलामी और टूर्नामेंट के बीच सीमित समय होने के कारण फ्रेंचाइजी को जल्द ही अपनी टीमों को अंतिम रूप देना होगा। टीमों के लिए अनुभवी खिलाड़ियों और उभरती भारतीय प्रतिभाओं के बीच संतुलन बनाना अहम रहेगा। खासतौर पर अनकैप्ड खिलाड़ियों को लीग में अपनी क्षमता दिखाने और भविष्य के लिए जगह बनाने का अवसर मिल सकता है।

नीलामी के बाद तय होगी टीमों की तस्वीर

खिलाड़ियों की सूची जारी होने के साथ ही WPL 2027 की नीलामी से पहले की तैयारियों का अहम चरण पूरा हो गया है। 28 अक्टूबर को कोच्चि में होने वाली बोली के बाद पांचों टीमों की अंतिम संरचना काफी हद तक स्पष्ट हो जाएगी। इसके बाद फ्रेंचाइजी प्री-सीजन तैयारियों पर ध्यान देंगी। खिलाड़ियों के लिए यह नीलामी करियर में नया अवसर हासिल करने का महत्वपूर्ण मंच होगी।