अटलांटा: दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी के शानदार प्रदर्शन की बदौलत इंटर मियामी ने मेजर लीग सॉकर (एमएलएस) मुकाबले में अटलांटा यूनाइटेड को 3-1 से हरा दिया। शनिवार को खेले गए इस मुकाबले में मेस्सी ने दो गोल किए और एक गोल करने में अहम भूमिका निभाई। उनके दमदार प्रदर्शन से इंटर मियामी ने मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी।

मेस्सी ने गोल के साथ असिस्ट भी किया

लियोनेल मेस्सी ने मुकाबले में अपने शानदार खेल से टीम की जीत में अहम योगदान दिया। उन्होंने दो गोल करने के अलावा इंटर मियामी के शुरुआती गोल का मौका भी तैयार किया। मेस्सी की रचनात्मक खेल शैली और बेहतरीन तालमेल ने अटलांटा यूनाइटेड के डिफेंस पर लगातार दबाव बनाए रखा।

पहले हाफ के आखिरी क्षणों में बेर्टेरामे ने खोला खाता

इंटर मियामी की ओर से पहला गोल जर्मन बेर्टेरामे ने पहले हाफ के अंतिम क्षणों में किया। इस गोल को तैयार करने में लियोनेल मेस्सी और लुईस सुआरेज ने अहम भूमिका निभाई। एमएलएस में अपने शुरुआती 26 मुकाबलों में बेर्टेरामे का यह नौवां गोल था। इस गोल के साथ इंटर मियामी ने मुकाबले में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली।

56वें और 60वें मिनट में मेस्सी के लगातार दो गोल

दूसरे हाफ में मेस्सी ने अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखा। उन्होंने 56वें मिनट में गोल करके इंटर मियामी की बढ़त 2-0 कर दी। इसके चार मिनट बाद, यानी 60वें मिनट में, उन्होंने एक और गोल दाग दिया। इस तरह इंटर मियामी ने मुकाबले में 3-0 की मजबूत बढ़त बना ली।

दोनों गोलों में जर्मन बेर्टेरामे ने अहम भूमिका निभाई, जबकि मेस्सी के दूसरे गोल में लुईस सुआरेज का भी योगदान रहा। इस तरह तीनों खिलाड़ियों के बीच बेहतरीन तालमेल इंटर मियामी की जीत का बड़ा कारण बना।

मेस्सी के नाम 40 गोल योगदान, रिकॉर्ड पर नजर

इस मुकाबले के बाद मेस्सी के नाम गोल और असिस्ट मिलाकर कुल 40 गोल योगदान दर्ज हो चुके हैं। वह लॉस एंजिलिस एफसी के कार्लोस वेला के 2019 में बनाए गए 49 गोल योगदान के रिकॉर्ड से नौ योगदान पीछे हैं।

मेस्सी के पास इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए चार मुकाबले शेष हैं। ऐसे में आने वाले मैचों में उनका प्रदर्शन खास नजरों में रहेगा। यदि वह इसी तरह गोल करने और गोल में मदद देने का सिलसिला जारी रखते हैं, तो रिकॉर्ड के करीब पहुंच सकते हैं।

गोलकीपर डेने सेंट क्लेयर ने किए दो बचाव

इंटर मियामी के गोलकीपर डेने सेंट क्लेयर ने मुकाबले के दौरान दो महत्वपूर्ण बचाव किए। हालांकि, मैच के 89वें मिनट में अटलांटा यूनाइटेड के फाफा पिकॉल्ट ने पेनाल्टी पर गोल कर दिया। इस गोल के कारण इंटर मियामी क्लीन शीट हासिल नहीं कर सकी। इसके बावजूद इंटर मियामी ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम किया। मेस्सी के दो गोल और एक असिस्ट ने टीम की जीत में निर्णायक भूमिका निभाई।